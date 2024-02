Spector Padel House inaugura il 5° club in Italia

La Pergola, 8 campi da Padel indoor e non solo...

La Pergola è un centro sportivo di 50.000 mq a Lodi aperto tutto l’anno. Una piscina ad oasi per l’estate completamente immersa nel verde per chi vuole trascorrere il proprio tempo libero in totale relax, ma anche adatta a chi trova nell’attività fisica la miglior espressione di energia. Oltre agli di 8 nuovi campi da Padel indoor gestiti da SPH, una palestra attrezzata Technogym all’avanguardia con vista panoramica dalla terrazza che si affaccia all’area lido, una piscina indoor semi-olimpionica da 25 metri per il nuoto e 2 sale per le attività fitness. Inoltre, tutto intorno si propongono campi da calcetto, tennis in terra ed erba sintetica. Nel centro anche un bar e un ristorante che offrono un'ampia varietà per tutte le esigenze.