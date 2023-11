Spector Padel House Milano, ecco le ultime novità

MILANO - Che il settore giovanile sia uno degli elementi che sta più a cuore a Gustavo Spector , non è una novità, anzi è esattamente quello su cui sta puntando: la crescita sportiva dei giovani. Il suo impegno ha una visione a lungo termine, rappresenta la chiave di incremento dell’intero movimento sportivo (e anche dei futuri campioni di domani) ma è anche il mezzo per favorire lo sport e il benessere tra i giovani. Non è dunque un caso, che nel mese di settembre SPH insieme al partner Italian Padel, abbiano partecipato, nella spettacolare cornice dell’Arco della Pace a Milano , all’Expo per lo sport. Un evento organizzato dal comune di Milano e dedicato ai più giovani, studiato per favorire il ritorno a scuola e la diffusione dello sport nelle nuove generazioni. Gustavo Spector ha infatti affermato : “Insegnare uno sport è grandissima responsabilità e ricevere un insegnamento sportivo è il più bel regalo che si possa ricevere”.

Trofeo Stylology e gli altri tornei

Nella stessa ottica di inclusione e diffusione della disciplina si è tenuto, questa volta sui nuovi campi del circolo, la prima edizione del Trofeo Stylology. Un torneo non competitivo, finalizzato al divertimento e alla socialità. Con tale scopo è stato preparato dai coach SPH una struttura di torneo tale da permettere la rotazione delle coppie e un continuo interscambio in campo, nonostante i diversi livelli di gioco dei partecipanti, il clima è stato giovale e di puro divertimento. Non da meno, infine, tutti i tornei B2B. Molte aziende sempre di più scelgono il padel come disciplina di aggregazione, utile a favorire la comunicazione tra Team e perfetta per strutturare i team building. Spector Padel House Milano-Barona ha avuto il piacere di ospitare nei mesi di settembre e ottobre: l’Ordine degli Avvocati di Milano, Pwc, e la società di consulenza BIP. Infine il team ha organizzato con una nobile raccolta fondi per la comunità di Campi Bisenzio fortemente colpita dall’alluvione degli scorsi giorni.

Spector Padel House Milano tra Serie C e Coppa Italia

Infine segnaliamo la costruzione di una nuova squadra di Serie C e Coppa Italia. Nella precedente stagione la squadra di Serie C sponsorizzata da Studio Cerati, Padel Biz, Padel Ball e Mobilissimo, ha sfiorato per un soffio il passaggio alla fase nazionale. Non ci resta che tifare per la Squadra Under 18 ancora presente nel tabellone nazionale, giunto ai quarti.