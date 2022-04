Brooklyn Beckham ha sposato Nicola Peltz: grandi assenti Harry e Meghan!

Oltre alla suntuosa cerimonia e alla location da mozzafiato, fanno notizia gli invitati: tanti i nomi importanti che hanno assistito alla dichiarazione d'amore più importante dei due ragazzi. Presente lo chef Gordon Ramasay , le Spice Girls Mel B ed Emma Bunton , la tennista Serena Williams ed Eva Longoria , cara amica di Victoria Beckham. Visti anche Gigi Hadid, Nicole Ritchie , Tom Brady e la moglie, la top model Gisele Bündchen . Tanta musica per il ricevimento: Snoop Dogg ha intrattenuto gli ospiti con un dj set mentre Marc Anthony , ex di Jennifer Lopez, ha accompagnato gli sposi in uno dei loro balli di coppia. “La cerimonia è stata stupefacente. Non si è badato a spese, ogni lusso è stato previsto”, le parole riportate dal Sunday People.

Dopo settimane di suspance, il fatidico giorno è arrivato: Brooklynhanno finalmente detto sì. Il primogenito di David ee l'ereditiera americana sono convolati a nozze nella villa vista mare di Palm Beach, di proprietà di, padre della sposa. Il rito prescelto per la cerimonia è stato quello ebraico. Lo sposo ha scelto come testimoni i fratelli Romeo e Cruz mentre Harper, la sorellina, ha fatto da damigella.

Nelle scorse settimane si è parlato della probabile presenza del principe Harry e Meghan Markle fra gli invitati: i rumors infatti li volevano già presenti nella villa di Palm Beach ma in realtà la coppia reale non è stata nemmeno invitata. I due sono molto legati a David e Victoria Beckham ma stando a quanto ha riportato The Mirror, la scelta sarebbe ricaduta sul principe William e Kate Middleton che però non hanno partecipato per impegni improrogabili. Dietro alla scelta di escludere i duchi del Sussex ci sarebbe la profonda spaccatura fra i fratelli reali vista la complicata situazione nella famiglia reale.