Il matrimonio milionario di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz finisce in tribunale!

Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato ad aprile 2022, rischia di diventare una saga giudiziaria. Al centro uno scontro tra i genitori della sposa, Claudia e Nelson Peltz, e le wedding planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba. A svelare tutto il Daily Mail, che è entrato in possesso delle carte giudiziarie. I Peltz, una delle famiglie più ricche e potenti d'America, hanno denunciato le due organizzatrici d'eventi accusandole di non aver portato a termine il lavoro stabilito e di averlo fatto male. Braghin e Grijalba hanno eseguito una controdenuncia al tribunale di Miami per rottura di contratto e interferenze nell’accordo, citando Nicola Peltz Beckham, sua madre Claudia ed il wedding designer Rishi Patel.

Perché il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è finito in tribunale Nicole Braghin e Arianna Grijalba sono subentrate in corsa dopo l’addio di Preston Bailey, l’organizzatore più amato dallo star system americano, che ha mollato tutto dopo un anno di preparativi. Con le due donne, titolari della Plan Design Events, era stato stabilito un compenso di 295mila euro, metà subito e il resto a lavoro finito. Ma sono state licenziate settimane prima dell'evento perché accusate di non aver fatto nulla mentre quel poco che era stato fatto non era il top a detta dei Peltz. Stando alle parole di Nicole e Arianna quella del matrimonio Beckham-Peltz sarebbe stata una vera e propria organizzazione da incubo... Scomodi dettagli sulle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz Dalle pagine della controrichiesta delle due wedding planner emergono dettagli scioccanti e richieste fuori dal comune. A partire dal costo per il trucco e l’acconciatura della sposa, che avrebbe speso circa 93mila euro. Poi il continuo aggiornamento della lista degli invitati (pare l'attrice sia andata su tutte le furie dopo aver scoperto che Lewis Hamilton non ci sarebbe stato), le liti sui fiori e la richiesta di creare un salone rosa all'interno della location delle nozze. Senza dimenticare il menù: gli ospiti sarebbero stati invitati a mangiare hamburger di una nota catena americana, rinominati apposta per la festa.