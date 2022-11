"Beckham vuole acquistare il Manchester United e cerca Messi e Busquets"

David Beckham mette gli occhi sul Manchester United . I Glazer , mai visti con grande entusiasmo dai tifosi inglesi, in un comunicato hanno fatto sapere di essere pronti al cedere il club, a patto di ricevere un'offerta interessante. Qui si inserisce l'ex calciatore britannico, come scrive il sito catalano El Nacional.

Beckham ha iniziato la carriera ad alti livelli proprio nello United, conquistando con Alex Ferguson in panchina, più volte la Premier League e la Champions League del 1999. Successivamente, nel 2003, ha firmato per il Real Madrid diventando uno dei galacticos, per poi vestire anche la maglia di Milan , Los Angeles Galaxy e Paris Saint Germain , dove ha chiuso la carriera quasi un decennio fa. Diventato imprenditore, tre anni fa ha fondato la propria franchigia nella Mls americana, l' Inter Miami .

Ora può fare il passo successivo, acquistare la sua squadra del cuore per provare a restituire grandezza a uno United ultimamente in disarmo. Becks avrebbe già in mente due acquisti galattici.

Beckham: i sogni si chiamano Messi e Busquets

Il grande obiettivo di Beckham è riunire a Manchester la ex coppia d'oro del Barcellona, costituita da Leo Messi e Sergio Busquets. Il primo è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e potrebbe diventare il sostituto di Cristiano Ronaldo, che ha rescisso pochi giorni fa il contratto. L'altro giocatore sulla lista, Busquets, gioca ancora nel Barcellona, è in scadenza e ha già fatto sapere che non rinnoverà.

L'idea iniziale di Beckham era portare entrambi e subito a Miami, ma ora il piano potrebbe essere differente: vederli nello United adesso e poi chiudere la carriera nell'Inter americana.