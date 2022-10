Victoria Beckham vede il figlio Brooklyn e Nicola Peltz alla sua sfilata e si commuove

I motivi dell'allontanamento

Alcune fonti hanno riferito al Mirror che nel dopo sfilata, ci sarebbe stato perfino un abbraccio tra la moglie di David Beckham e Nicola, riconciliandosi almeno in favore di telecamere e fotografi. Perché c'è stato dell'astio tra Victoria e Nicola? Pare che all'origine dell'allontanamento ci sia stata la scelta della Peltz di indossare per le sue nozze un abito firmato Valentino, anziché sceglierne uno del brand dell'ex cantante. Pare che il brand Posh non avrebbe finito in tempo il lavoro prestabilito. Ma ora pare sia tornato nuovamente il sereno tra suocera e nuora.