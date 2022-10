Gf Vip: eliminato, immune, nominati. E Cristina Quaranta sbrocca in diretta

Nessun eliminato alla nona puntata del Grande Fratello Vip 2022 . Il televoto che vedeva protagonisti Antonino Spinalbese, Sofia Giaele De Donà e Nikita Pelizon era in positivo. Ad avere la meglio Nikita con il 48% delle preferenze (46% per Antonino, 6% per Giaele) che ha così ottenuto l'immunità e il privilegio di mandare direttamente in nomination un altro concorrente. Scelta ricaduta su Antonino: i due non hanno instaurato un buon rapporto. Gli altri nominati, che questa volta rischiano davvero l'eliminazione, sono oltre a Spinalbese: Giaele, Cristina Quaranta, Alberto De Pisis, Attilio Romita, George Ciupilan . Immuni dalle nomination: Luca Salatino, Daniele Dal Moro, Wilma Goich, Elenoire Ferruzzi (votati dagli altri inquilini), Edoardo Donnamaria (preferito della settimana di Sonia Bruganelli) e Charlie Gnocchi (scelto da Orietta Berti).

La furia di Cristina Quaranta

"Ma credere a cosa? Ma cosa stai dicendo? Non si può avere sempre tutto ciò che si desidera. Non è così. Allora io vorrei che mio fratello morto di tumore due anni fa fosse qui con me, eppure l’hanno portato via. Cosa stai dicendo? Non diciamo stron**te. I desideri si avverano… Ma di cosa? Nikita non mi fare questi discorsi perché vado fuori di testa. Non hanno senso questi discorsi. Io non ci credo perché non ho nessuno fuori, io divento matta. Sono io che non voglio nessuno!", ha urlato la Quaranta in piedi e tra le lacrime. Alfonso Signorini ha invitato la Vippona a sedersi e ha cercato di riportare la calma in Casa. Lo sfogo non è particolarmente piaciuto né agli altri concorrenti né al pubblico a casa.