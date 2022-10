Chi è Cristina Quaranta, concorrente GF VIP: età, peso, altezza

Cristina Quaranta è una delle più famose showgirl italiane che devono il proprio iniziale successo al programma "Non è la Rai", sebbene sia stata scoperta da Gianni Boncompagni per "Domenica In". E' stata anche una conduttrice televisiva ed oggi è una delle concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

Cristina Quaranta età, peso, altezza, provenienza

Età : 50 anni

: 50 anni Data di nascita : 14 agosto 1972

: 14 agosto 1972 Provenienza : Roma

: Roma Altezza : 1 metro e 72 centimetri

: 1 metro e 72 centimetri Peso : 55 kg

: 55 kg Segno zodiacale : Leone

: Leone Tatuaggi : Cristina ha diversi tatuaggi sul suo corpo

: Cristina ha diversi tatuaggi sul suo corpo Profilo Instagram: @cristinaquarantaofficial





Cristina Quaranta: Marito e figli

Marito: Cristina è stata sposata con Matteo De Stefani

Figli: Cristina ha una figlia di nome Aurora

Carriera di Cristina

Dopo aver spopolato nel mondo dello spettacolo Cristina cambia vita dedicandosi alla carriera. Partendo dal programma televisivo "Non è la Rai", passando per altri programmi come "Domenica In", l'attuale concorrente di GF Vip 2022 lavora come commessa e come cameriera a Milano.

Cristina Quaranta: programmi TV ai quali ha partecipato

Ecco la lista di tutti i programmi a cui ha partecipato Cristina:

Domenica In

Non è la Rai

Striscia la Notizia

Isola dei Famosi terza edizione

Stasera mi butto

Primadonna

Capodanno con Canale 5

Serata d’amore per San Valentino

Carnevale con Canale 5

La notte della bellezza

Bulli & pupe

Capodanno ’92

Rock ‘n’ Roll

I guastafeste

Guida al campionato

Guida al Mondiale

Doppio lustro

Guida all’Europeo

Reality Game

Queens at tea time

Pokerissimo

Grande Fratello VIP 7

Cristina ha anche preso parte al film "Stasera a casa di Alice" di Carlo Verdone nel 1990.

