Mondiali 2023, Antetokounmpo rischia il forfait: il motivo

MIAMI (STATI UNITI) - L'asso dei Milwaukee Bucks e della Nazionale greca Giannis Antetokounmpo rischia di saltare i Mondiali in Asia, al via il prossimo 25 agosto. Citando una fonte Nba, il media americano 'The Athletic' ha messo in dubbio la partecipazione dell'ala greca al torneo iridato complice un'operazione chirurgica che, fanno sapere i Milwaukee Bucks in un comunicato, ha rimosso "frammenti di cartilagine dal ginocchio sinistro". I tempi di recupero del giocatore sono ora da valutare.