Haaland e il curioso caso della città che ha 'seppellito' su Google

HALLAND (SVEZIA) - La notorietà dei club o dei calciatori più famosi del mondo può diventare dannosa. Talmente deleteria da ostacolare il turismo di una località: è quello che è accaduto ad Halland, cittadina situata sulla costa occidentale del paese scandinavo. Il guaio per il luogo in questione è che differenzia dal nome del famoso attaccante del Manchester City, Erling Haaland, per una sola 'a' e una 'l' in più, rendendo così la ricerca della stessa quasi impossibile per chi voglia raggiungerla in vacanza o in gita di piacere. L'errore comune di un utente sul web nello scrivere correttamente il nome del calciatore fa in modo che tutti coloro che invece cercano di arrivare su Google alla cittadina svedese siano automaticamente reindirizzati a Erling Haaland, trovando unicamente immagini inerenti l'asso del City e del Norvegia che, di fatto, sostituiscono gli incantevoli paesaggi della Svezia occidentale. L’ente turistico svedese sottolinea quindi come un semplice errore di ortografia stia complicando il programma di commercializzazione delle delizie naturali della contea costiera di Halland.