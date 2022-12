L'emozionante messaggio di Romario a Pelé commuove il web

Messaggi, pensieri e dediche per Pelé affollano i social, tutto il mondo segue da vicino le sorti di O Rei, ricoverato dal 29 novembre all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile per un tumore al colon. Una foto pubblicata dalla figlia ha commosso il web, ora si aggiunge anche l'emozionante messaggio di un'altra leggenda brasiliana: Romario .

Il messaggio di Romario per Pelé

"Rei, migliora. Tanta fede. Tutto il mondo ti pensa e prega per te. Migliora. Un bacio nel tuo cuore", è questa la frase di Romario pronunciata al canale sportivo SpoTV. Un pensiero affettuoso e di speranza che si unisce ai tanti che in questi ultimi giorni dilagano sul web e non solo per esprimere piena vicinanza a Pelé.