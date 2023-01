Milan-Inter 0-2 diretta: Dzeko raddoppia per i nerazzurri

Aggiorna

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Milan e Inter si affrontano a Riyad, in Arabia Saudita, per la finale della Supercoppa italiana. I campioni d'Italia, reduci dal pareggio con il Lecce in campionato, cercano riscatto.

20:33 33' - Barella primo giallo Primo cartellino giallo della partita per Barella: Maresca punisce l'intervento su Theo Hernandez. 20:27 27' - Milan in difficoltà: Dimarco impensierisce Tatarusanu Inter straripante: Dimarco ci prova con un bolide dalla distanza, sul quale Tatarusanu è costretto ad intervenire, deviando con i pugni. 20:26 26' - Doppia chance per l'Inter Dimarco non arriva per questione di centimetri sul bellissimo cross di Mkhitaryan sul secondo palo. Sul corner stacca Mkhitaryan, con Tatarusanu che devia. 20:21 21' - Raddoppio dell'Inter: magia di Dzeko Gran gol di Edin Dzeko: il centravanti dell'Inter si invola sulla sinistra, salta Tonali con una finta a rientrare e calcia con il destro, insaccando alle spalle di Tatarusanu. L'Inter si porta sul 2-0. L'ex attaccante della Roma, dopo aver iniziato l'azione del vantaggio, si rende ancora protagonista. 20:17 17' - Leao sfiora il pareggio Bell'azione del Milan, con Brahim Diaz che serve Leao; l'attaccante portoghese si invola sulla sinistra e e una volta in area di rigore, calcia sul secondo palo: Onana devia in corner. 20:10 10' - Inter in vantaggio: gol di Dimarco Inter in vantaggio al decimo minuto: Dzeko sorprende la difesa alta del Milan con una palla in profondità per Barella; il centrocampista si invola sulla destra e cross in mezzo per Dimarco, che libero sul secondo palo, insacca. 20:07 7' - Dzeko ci prova dalla distanza Azione personale di Edin Dzeko, che si libera dal limite dell'area e calcia con il mancino: la palla sorvola la traversa. 20:05 5' - Milan pericoloso Mischia in area nerazzurra a due passi da Onana dopo una punizione battuta da Tonali. Prima chance per il Milan. 20:00 1' - Inizia il match tra Milan e Inter Si parte! Inizia la Supercoppa italiana tra Milan e Inter, con il primo pallone giocato dai rossoneri di Stefano Pioli. 19:57 Entrano in campo le squadre Milan e Inter, trascinate dai rispettivi capitani (Calabria e Skriniar), fanno il loro ingresso all'interno del terreno di gioco. Dopo l'inno ufficiale della Lega, le due formazioni prendono posizione in campo. 19:53 Milan-Inter, la Supercoppa in campo A Riyad è tutto pronto per la Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter. Entra in campo anche il trofeo, che verrà consegnato al capitano della squadra vittoriosa. 19:26 Ingressi separati allo stadio per uomini e donne Uomini e donne non possono assistere alla finale di Supercoppa italiana insieme. All'interno del King Fahd Stadium, sono stati infatti introdotti ingressi separati.