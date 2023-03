Ibrahimovic show in conferenza stampa: la frase è già iconica

SVEZIA - Ibrahimovic non smette mai di stupire. E non solo in campo, dove con il gol all'Udinese su rigore - quello che ha scatenato la furia di Sottil - è diventato il marcatore della Serie A più anziano, ma anche davanti ai microfoni dei giornalisti. Durante il ritiro con la Svezia Zlatan ha parlato in conferenza stampa, regalando l'ennesima frase a effetto della sua carriera.