Milan, per Ibrahimovic gol e record con due coincidenze incredibili

UDINE - Zlatan Ibrahimovic entra nella storia del calcio italiano. Tornato in campo il 26 febbraio scorso contro l’Atalanta dopo 9 mesi di stop per infortunio, l’attaccante svedese del Milan è andato in gol stasera su rigore contro l’Udinese, alla Dacia Arena, indossando la fascia da capitano, nuovamente titolare dopo quasi 14 mesi.