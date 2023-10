Il Newcastle supporta Tonali ma ora cerca un sostituto

Il Newcastle ha scelto non lascerà Sandro Tonali . Proprio nella giornata di ieri il club inglese ha diramato un comunicato in cui di fatto assicurava il pieno sostegno al calciatore e alla sua famiglia travolti dal caso delle scommesse illegali.

Tonali, il Newcastle ha scelto il sostituto

L'ex Milan, così come Fagioli, patteggerà con la procura per uno sconto sulla squalifica che però è certa. Per questo motivo i dirigenti inglesi si stanno muovendo in anticipo alla ricerca del suo sostituto che potrebbe essere Kalvin Phillips del Manchester City. L'ex centrocampista del Leeds non ha mai convinto Pep Guardiola, che lo ha sempre utilizzato col contagocce. Impiegato da Gareth Southgate contro l'Italia, Phillips non si opporrebbe al trasferimento a St James's Park anche perché sa che l'unico modo per sperare nella convocazione a Euro 2024 è giocare stabilmente da titolare.

L'ex Milan si allena con i compagni

Dopo l'interrogatorio a Coverciano, e altre deposizioni con gli organi inquirenti, Tonali è rientrato in Inghilterra dove da giorni si sta allenando con il resto della squadra. In attesa di giudizio il manager dei Magpies Eddie Howe sembra comunque intenzionato a schierarlo, mentre la società ha già fatto sapere che fornirà all'ex Milan tutto il sostegno necessario nel percorso per combattere la ludopatia.