Diretta scommesse: Zaniolo atteso in Procura a Torino

14:05

Newcastle, supporto a Tonali ma cerca il sostituto

Il Newcastle non abbandona Tonali. Il club inglese ha annunciato pieno sostegno al calciatore e alla sua famiglia, dopo lo scandalo scommesse, ma sembra che si stia muovendo in anticipo alla ricerca del suo sostituto. LEGGI TUTTO

13:50

Abodi sulla carta dei doveri: "Arriverà a breve"

"C'è un'idea concreta e arriverà in tempi brevi". Sono le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, sulla carta dei doveri proposta in risposta al caso scommesse. Il ministro ha parlato a margine della presentazione di riqualificazione e ristrutturazione del centro sportivo di Caivano: "Questa esperienza ci dimostra che dal momento in cui si dichiarano le cose a quelle in cui si realizzano il tempo deve essere breve. È più facile costruire una carta dei doveri che realizzare un impianto e voi vedrete nel prossimo mese questo documento, che sarà frutto del dialogo, uscire affinché non ci siano più alibi".

13:40

Gravina sulla vicenda scommesse: "Ragazzi diventati carne da macello"

"Stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani. Ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere la dignità di tanti giovani italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello". Queste le parole del numero uno della Figc, Gabriele Gravina, sulla vicenda delle scommesse. LEGGI TUTTO

13:20

Lady Fagioli insultata sui social: la decisione

Lo scandalo scommesse ha travolto anche la fidanzata di Fagioli, presa di mira sui social tra critiche e insulti: ecco cosa ha deciso di fare. LEGGI TUTTO

13:15

Fagioli, svelate le partite sulle quali ha scommesso

Da Torino-Milan (30 ottobre 2022) a Real Madrid-Inter (nel 2021): ecco tutte le partite sulle quali Fagioli ha scommesso, svelate dalle carte della procura. LEGGI TUTTO

12:55

Scommesse: Zaniolo temeva di essere arrestato

L’incursione degli uomini della Mobile e degli agenti della Digos nel centro Tecnico di Coverciano ha creato non poco sgomento ai diretti interessati. Nicolò Zaniolo, ricevuto l’avviso di Garanzia da parte della Procura di Torino, avrebbe espresso tutto il proprio timore: “E ora che succede, mi arrestano?”. LEGGI TUTTO

12:45

Gravina: "Dobbiamo tutelare questi ragazzi"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato a parlare della vicenda del betting. ”Dobbiamo tutelare l'integrità morale - ha sottolineato il numero uno della Federcalcio - dobbiamo accompagnare questi ragazzi in un processo di crescita in cui ciascuno di noi si assume le proprie responsabilità. Le nostre sanzioni infatti prevedono anche l'opportunità di un recupero. Noi questi ragazzi non li abbandoneremo mai".

12:35

Scommesse: Gravina replica alla richiesta di dimissioni

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha replicato alla richiesta di dimissioni avanzata da parte della Lega e di commissariamento della Figc da parte di Fdi. "La risposta è stata una risposta decisa da parte di tutto il movimento sportivo - sottolinea il presidente federale - che rivendica il principio del rispetto dell'autonomia, che implica al suo interno un altro principio, che è quello della democrazia. Questi due concetti hanno un sentimento di fondo: la libertà che non può essere calpestata da nessuno".

12:30

Scommesse, la prevenzione del Manchester City

I campioni d’Europa del Manchester City da tempo hanno deciso di far firmare ai loro calciatori un codice etico in cui si impegnano a rispettare le regole dettate dalla società, dentro e fuori dal campo. Il club di Guardiola si sarebbe ritirato dalla corsa per Lucas Paquetà, in quanto giocatore “chiacchierato” dopo l’indagine aperta dalla Football Association. Paquetà avrebbe cercato volontariamente un’ammonizione durante la sfida tra West Ham e Bournemouth del 12 agosto scorso.

12:20

Scommesse: Cellino difende Tonali

Il presidente del Brescia Massimo Cellino interviene a difesa di Sandro Tonali dopo la vicenda del betting. “Tonali è un grande giocatore, un ragazzo pulito che lavora per diventare uno dei migliori - spiega Massimo Cellino al Telegraph - ma Milano è una città in cui è facile frequentare cattive compagnie. Lui è coinvolto in qualcosa di stupido, da cosiddetti amici a cui in realtà di lui non importa nulla perché vogliono solo approfittarsene. Io mi fido di lui, al 100%”.

12:10

Scommesse: così Fagioli pagava i suoi debiti

La piena ammissione di Nicolò Fagioli sulla ludopatia, ha portato alla luce anche particolari della vicenda del betting, come il pagamento dei debiti nei confronti delle piattaforme illegali. “Ogni tanto, per restituire almeno in parte queste somme provvedevo ad acquistare degli orologi Rolex - confessa Fagioli nell’audizione - pagavo con un bonifico. Talvolta io stesso consegnavo gli orologi acquistati, in altre occasioni passavano i titolari delle piattaforme e li ritiravano presso la gioielleria”.

12:00

Scommesse: Zaniolo, niente audizione per oggi

Dal Palazzo di Giustizia trapela la notizia che l’audizione di Nicolò Zaniolo, unico indagato nell’inchiesta per le scommesse illegali, non avverrà oggi. L' ex giocatore della Roma, ora in forza all'Aston Villa, non dovrebbe però comparire a Palazzo di Giustizia neanche nei prossimi giorni. Zaniolo ha sempre respinto l’accusa di aver scommesso sulle partite di calcio.

11:50

Scommesse: l’ammissione di Fagioli

Nella deposizione fornita dal centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, c’è l’ammissione di scommettere anche sulle partite live. "Era mia abitudine scommettere spesso su partite di calcio mentre erano in corso di svolgimento - ha dichiarato il giocatore ai pm di Torino - in quell’occasione puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Persi perché la partita finì due a uno per il Torino”.

11:40

Fagioli, è attesa l’ufficialità della squalifica

Dopo aver patteggiato con la Procura federale e aver confermato la propria versione davanti ai pm della Procura della Repubblica di Torino, Nicolò Fagioli in giornata potrebbe essere inibito per sette mesi. Nelle prossime ore è atteso il dispositivo della Figc che certificherà la squalifica del centrocampista della Juventus.

11:35

Cobolli: “La Juventus aiuti Fagioli a redimersi”

"La Juventus deve aiutare Fagioli a redimersi, cioè a perdere il vizio del gioco - ha affermato l’ex presidente bianconero - la squalifica di 7 mesi è una sanzione ragionevole. Bisogna essere vicini a questo ragazzo che è stato lasciato solo, ma non dalla Juventus: mi permetto di dire che andava seguito di più dai genitori e forse anche dal procuratore”.

11:30

Il terapeuta di Fagioli: "Scommettere è come fare gol"

Nel patteggiamento con la Figc Nicolò Fagioli si è impegnato a seguire un percorso di riabilitazione presso lo studio del dottor Paolo Jarre. “Stando alle statistiche nazionali, sui circa 500 giocatori di Serie A si dovrebbero trovare "tra 5 e 15 soggetti con disturbi da gioco d'azzardo - ha dichiarato il terapeuta sulle colonne de La Stampa - invece riscontriamo un tasso verosimilmente superiore di tre volte: parliamo di giovani, maschi con parecchia disponibilità economica e un'attitudine molto limitata al risparmio e all'uso oculato del denaro. I fattori di rischio sono molti. Sicuramente i soldi e un livello d'istruzione medio basso: sono ragazzi che molto spesso non hanno gli strumenti per affrontare certe tentazioni. Sono giovani - prosegue il terapeuta di Fagioli - che dovrebbero essere protetti da sé stessi. Essere avvicinati allo studio, accompagnati in attività esterne di carattere sociale".

11:20

Scommesse, Tonali ha puntato sul Milan: Euro 2024 a rischio

Davanti al pm dell’inchiesta sulle scommesse illegali, l’ex calciatore del Milan Sandro Tonali ha confermato quanto già detto alla procura federale: il giocatore ha scommesso sul suo Milan. Considerando la gravità del reato a livello di Codice di Giustizia Sportivo, è in arrivo una squalifica importante che farebbe saltare al giocatore anche fase finale dell’Europeo 2024.

11:15

Scommesse: Zaniolo a breve convocato in Procura

Nel Palazzo di Giustizia di Torino nelle prossime ore si attende l’arrivo di Nicolò Zaniolo. Il calciatore dell’Aston Villa è l’ultimo dei tre indagati sull’inchiesta delle scommesse clandestine: la pm Manuela Pedrotta - dopo aver ascoltato Fagioli e Tonali - attende ora la deposizione dell’ex romanista che fin qui ha sempre negato ogni addebito.

11:10

Tonali e Zaniolo in campo nel weekend

L'ex milanista Sandro Tonali - già ascoltato sia dalla procura di Torino che dalla Figc - resta a disposizione del Newcastle e potrebbe scendere in campo sabato alle 16 contro il Crystal Palace. Stesso discorso per Nicolò Zaniolo, convocabile per Aston Villa-West Ham in programma domenica ore 17.30.

Roma, Italy