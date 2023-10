Bookmakers, l’Italia si qualificherà dopo la sconfitta contro l’Inghilterra?

L’ Italia aveva bisogno dei tre punti per dormire sonni tranquilli e mettere un piede nella qualificazione a Euro 2024 . Peccato, però, che i ragazzi di Spalletti si siano scontrati contro il muro inglese , rimediando una sconfitta per 3-1 che ha lanciato l’allarme sulla possibilità di giocare la competizione europea . L’ Inghilterra è matematicamente qualificata alla fase finale, ma agli Azzurri cosa serve per poter prendere parte alla competizione e provare a ripetere l’ impresa fatta nel 2021 ? Certamente importante sarà fare più punti possibili contro Macedonia e Ucraina , anche se quest’ultima avrà il ruolo decisivo, visto che insidia la rosa guidata da Luciano Spalletti . In questo articolo proveremo ad analizzare la situazione italiana e capiremo cosa ne pensano i bookmakers . Da sempre i siti con licenza ADM (ex AAMS) si occupano di scommesse e pronostici, indirizzando con i loro consigli il divertimento degli utenti.

Qual è la situazione dell'Italia

L’Italia è inserita nel gruppo C di qualificazione alla fase finale di Euro 2024 e, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inghilterra, si trova a 10 punti, dietro proprio agli inglesi (quota 16 e matematicamente qualificati) e l’Ucraina (quota 13). Insomma, tre punti separano gli Azzurri dalla possibilità di accedere alla competizione, ma con il vantaggio di aver giocato una partita in meno rispetto alle altre squadre. Se guardiamo il percorso fatto, l’Italia ha perso due partite, entrambe contro la formazione allenata da Southgate, pareggiato contro la Macedonia e battuto Ucraina e Malta. Analizzando l’insieme, possiamo certamente dire che si tratta di un percorso tutt’altro che positivo, visto che fin dall’inizio i bookmakers davano gli Azzurri favoriti alla vittoria del girone, forti anche della vittoria della scorsa edizione e della motivazione nata dalla mancata qualificazione al Mondiale 2022. Non a caso, le quote pendevano tutte sul versante italiano. Peccato che i pronostici siano stati completamente ribaltati e ci si ritrova a inseguire una qualificazione che, poi, non è così lontana. Decisivi gli ultimi 180 minuti.

Qual è la quota dei bookmakers sulla situazione azzurra

Smaltita la delusione per non essere riuscita a qualificarsi come prima del girone, l’Italia deve rimboccarsi le maniche e provare nelle ultime due partite a raccogliere nel proprio bottino più punti possibili, così da centrare la qualificazione e allontanare lo spauracchio della delusione Mondiale. Su questo tema, i bookmakers e siti di scommesse hanno provato a dire la loro, tracciando il destino che toccherà alla Nazionale. Infatti, i principali operatori del settore sono convinti che gli uomini di Spalletti, subentrato un mese fa a Mancini, riusciranno a centrare l’ambita qualificazione, arrivando al secondo posto nel girone. Entrando più nel dettaglio, la quota media che viene assegnata agli Azzurri è di 1,40, ovvero un valore basso che dà quasi per certo il passaggio alle fasi finali della competizione. C’è, però, l’incognita Ucraina. Sono loro i principali antagonisti della nostra compagine e che in questo momento si trovano tre punti avanti a noi, seppur con una partita in più. Decisivo sarà lo scontro diretto in programma il 20 novembre alla BayArena di Leverkusen, ma i bookmakers non credono nell’impresa gialloblu, assegnando una quota di qualificazione di circa 2,75. Insomma, per i principali siti di scommesse l’Italia riuscirà ad arrivare alla qualificazione. Ora la parola spetta al campo: principale scrittore del destino azzurro.