Ranking, l'Italia allunga sull'Inghilterra e sogna il quinto posto Champions

I risultati positivi maturati dalle italiane nelle competizioni europee hanno permesso di migliorare ulteriormente il ranking Uefa. In Champions League, dove si sono giocate le gare d'andata degli ottavi di finale, c'è stata l'importante vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco, così come quella dell'Inter con l'Atletico Madrid. Non di poco conto il pareggio del Napoli al Maradona con il Barcellona. Preziose ai fini del ranking, inoltre, le qualificazioni di Roma e Milan agli ottavi di finale di Europa League (tra poco ci saranno i sorteggi), dopo aver eliminato, rispettivamente, Feyenoord e Rennes. L'Atalanta è già tra le prime sedici di Europa League, così come la Fiorentina in Conference.