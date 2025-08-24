Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve-Parma diretta Serie A: segui la prima sfida di Tudor LIVE

I bianconeri debuttano in campionato ospitando allo Stadium gli emiliani dell'esordiente Cuesta: la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio
Juve-Parma diretta Serie A: segui la prima sfida di Tudor LIVE© LAPRESSE
È stata una lunga estate quella della Juventus, che passando per una dignitosa partecipazione al Mondiale per Club e la conferma in panchina di Tudor, arriva alla prima giornata di Serie A con un mercato ancora tutto da definire, o almeno da rifinire. In uno Stadium tutto esaurito, i bianconeri del tecnico croato approcciano con rinnovate ambizioni la nuova stagione, ospitando l'oggetto più misterioso del campionato, il Parma di Cuesta, allenatore sconosciuto ai più e dunque ancora tutto da scoprire. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

20:24

Cuesta da guinness: il più giovane tecnico degli ultimi 90 anni

Grande curiosità anche per il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, classe '95 e pronto a debuttare in Serie A all'età di 30 anni e poco più. Un dato da guinness dei primati: è il più giovane allenatore del capionato italiano da quasi 90 anni a questa parte, superato solo dal 29enne Leopoldo Conti, nel 1931, e dal 27enne Elio Loschi, nel 1936.

20:14

Occhi puntati su David

Con Kolo Muani ormai diventato una chimera e Vlahovic ancora sul mercato, c'è grande attesa per Jonathan David. L'attaccante canadese è arrivato a parametro zero dal Lilla, con un pedigree da almeno 15 gol a stagione nelle ultime quattro di Ligue 1.

20:04

L'undici ufficiale di Cuesta

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All: Cuesta.

20:03

L'undici ufficiale di Tudor

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Tudor.

20:00

Juve-Parma, il bilancio complessivo

A parte la curiosità sulle sfide alla prima giornata, il bilancio tra Juventus e Parma è di 26 vittorie bianconere su 54 partite disputate sin qui. Undici i successi emiliani, 17 i pareggi.

19:50

Juve-Parma alla prima giornata: i precedenti

È diventata quasi una 'classica' la sfida tra Juventus e Parma alla prima giornata di campionato: sarà infatti la quinta volta che bianconeri e gialloblù apriranno la stagione affrontandosi. Precedenti che sorridono alla squadra di Tudor, sempre vittoriosa, con ben 9 gol fatti e solamente 2 subiti.

19:45

Juve-Parma, tutto esaurito all'Allianz Stadium

È una prima da tutto esaurito quella della Juventus all'Allianz Stadium: cornice delle grandi occasioni per il debutto in campionato con il Parma del misterioso tecnico Cuesta. Ecco come seguire la sfida in tv e streaming.

Allianz Stadium, Torino

