Dove vedere Juve-Parma in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Tutte le info utili per seguire la sfida dell'Allianz Stadium, valida per la prima giornata di Serie A: le possibili scelte di Tudor e Cuesta
Dove vedere Juve-Parma in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Esordio stagionale all'Allianz Stadium per Juventus e Parma. Gli uomini di Tudor tornano in campo con Bremer titolare dopo l'infortunio. In attacco, maglia dal primo minuto anche per David. Per gli ospiti, prima panchina da professionista per Cuesta, che davanti dovrebbe affidarsi alla coppia Pellegrino-Almqvist.

Juve-Parma, l'orario

Juve-Parma si disputerà oggi, domenica 24 agosto, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Parma in diretta tv

Juve-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita tra la squadra di Tudor e quella di Cuesta in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili formazioni di Tudor e Cuesta

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Gatti, Rugani, F.Gonzalez, Rouhi, McKennie, Adzic, Kostic, Koopminers, Nico Gonzalez, Vlahovic.

Indisponibili: Milik, Cabal, Perin, Savona. Squalificati: -. Diffidati: -.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Estevez, Ordonez, Amoran, Plicco, Djuric, Bendyczak, Begic, Joujou.

Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Trabucchi, Hernani. Squalificati: Balogh, Ndiaye. Diffidati: -.

