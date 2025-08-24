Dove vedere Juve-Parma in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Esordio stagionale all'Allianz Stadium per Juventus e Parma. Gli uomini di Tudor tornano in campo con Bremer titolare dopo l'infortunio. In attacco, maglia dal primo minuto anche per David. Per gli ospiti, prima panchina da professionista per Cuesta, che davanti dovrebbe affidarsi alla coppia Pellegrino-Almqvist.
Juve-Parma, l'orario
Juve-Parma si disputerà oggi, domenica 24 agosto, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Parma in diretta tvJuve-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Parma, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita tra la squadra di Tudor e quella di Cuesta in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili formazioni di Tudor e Cuesta
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Gatti, Rugani, F.Gonzalez, Rouhi, McKennie, Adzic, Kostic, Koopminers, Nico Gonzalez, Vlahovic.
Indisponibili: Milik, Cabal, Perin, Savona. Squalificati: -. Diffidati: -.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Estevez, Ordonez, Amoran, Plicco, Djuric, Bendyczak, Begic, Joujou.
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Trabucchi, Hernani. Squalificati: Balogh, Ndiaye. Diffidati: -.
