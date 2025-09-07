Le drammatiche immagini della casa di Sudakov dopo le bombe su Kiev fanno il giro del mondo

I bombardamenti notturni avvenuti a Kiev hanno avuto dei risvolti drammatici anche per un calciatore. Bombardata la casa di Georgiy Sudakov . A darne la notizia è stato, attraverso i propri profili social, lo stesso giocatore del Benfica e dell' Ucraina . In particolare, nelle immagini il calciatore, attualmente presente nel ritiro della sua nazionale in vista di questa sosta in vista degli impegni per le qualificazioni al Mondiale, ha mostrato l'appartamento nei piani alti di un palazzo distrutto, ridotto in macerie.

"Mio figlio, mia moglie e madre erano in casa": il racconto di Sudakov

"Così è come appare la mia casa dopo questa notte. Dopo l'arrivo dello shahed (un drone kamikaze, ndr). Mia moglie, mio figlio e mia madre erano in casa in quel momento". Questo è quanto scritto da Sudakov su Instagram, titolare nella serata di venerdì in occasione della partita persa dall'Ucraina contro la Francia. Questo è uno dei riscontri dell'attacco notturno su Kiev. Sudakov in Champions League affronterà con il suo Benfica il Napoli e la Juventus.