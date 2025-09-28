Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Milan-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Big match a San Siro per la quinta giornata di Serie A, con il confronto diretto tra Allegri e Conte: le possibili scelte dei due allenatori

La quinta giornata di Serie A mette in scena un big match, quello tra il Milan e il Napoli. Allegri e Conte tornano a sfidarsi direttamente per la prima volta dal 2013. Con un successo gli azzurri otterrebbero cinque vittorie in altrettante partite, allungando il proprio distacco in testa. Il Milan, invece, con i tre punti raggiugnerebbe proprio il Napoli in classifica. 

Milan-Napoli, l'orario

Milan-Napoli si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Milan-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Allegri e Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

A disposizione: P.Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Balentien.

Indisponibili: Jashari. Squalificati: -. Diffidati: -.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Indisponibili: Buongiorno, Contini, Lukaku, Rrahmani, Olivera, Spinazzola. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

 

