Dove vedere Milan-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

La quinta giornata di Serie A mette in scena un big match, quello tra il Milan e il Napoli . Allegri e Conte tornano a sfidarsi direttamente per la prima volta dal 2013. Con un successo gli azzurri otterrebbero cinque vittorie in altrettante partite, allungando il proprio distacco in testa. Il Milan, invece, con i tre punti raggiugnerebbe proprio il Napoli in classifica.

Milan-Napoli, l'orario

Milan-Napoli si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Milan-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.