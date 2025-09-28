Big match nella quinta giornata di Serie A: sfida al vertice tra Milan e Napoli nella sempre suggestiva cornice di San Siro. Da una parte la squadra di Massimiliano Allegri in splendida forma: quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, con la sconfitta contro la Cremonese isolata come semplice incidente di percorso. Dall'altra i campioni d'Italia, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria casalinga contro il Pisa e unici a punteggio pieno in campionato. Partitissima che promette spettacolo. Segui il big match su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.