Big match nella quinta giornata di Serie A: sfida al vertice tra Milan e Napoli nella sempre suggestiva cornice di San Siro. Da una parte la squadra di Massimiliano Allegri in splendida forma: quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, con la sconfitta contro la Cremonese isolata come semplice incidente di percorso. Dall'altra i campioni d'Italia, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria casalinga contro il Pisa e unici a punteggio pieno in campionato. Partitissima che promette spettacolo. Segui il big match su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:52
Dove vedere Milan-Napoli
Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
19:40
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. Allenatore: Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Neukema, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte.
19:36
Milan-Napoli, le probabili formazioni
Milan-Napoli, le probabili formazioni di Allegri e Conte. SFOGLIA LA GALLERY
19:31
Milan-Napoli, cresce l'attesa
Tutto pronto a San Siro per il big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Giuseppe Meazza - Milano