Mourinho, le parole da brividi sulla Roma fanno commuovere: "Il posto più bello, nessuno tocchi i tifosi". E su Chivu...

Quasi quattro anni fa, il 25 maggio 2022, la Roma vinceva l'unico trofeo dei suoi ultimi 18 anni. Le chiacchiere se le porta via il vento, la bacheca l'ha aperta solo Mourinho . Ma sarebbe riduttivo parlare di JM solo per quella coppa: Mou ha cambiato la storia recente della Roma e in un'intervista a "Il Giornale" si capisce perché. Ecco le sue parole: "Perché a Roma è così difficile vincere? Non so, per me è il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio, l'Olimpico sempre pieno, quello che la gente sente per i giocatori. Il livello di esigenza è alto? Non è un dramma - continua Mou - perché quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca: nemmeno nei trionfi che ho avuto in Champions ho visto delle scene così".

Mourinho: "La mia Roma è finita"

Continua Mourinho: "Ma la mia Roma è finita, non voglio dire altro. Anzi, una cosa: nessuno se la prenda con i tifosi romanisti dicendo che è colpa loro se non si vince. I tifosi giallorossi sono quelli che aiutano la squadra, nessuno li deve toccare".

Cosa ha detto Mourinho su Chivu e la nazionale italiana

Non solo Roma, però. Mou ha parlato anche di Inter e Nazionale: "Mi fa piacere per Chivu che l'Inter possa vincere lo scudetto, anche se quando lo allenavo non avrei mai pensato potesse fare l'allenatore. Non sembrava un predestinato, è stato intelligente, ha studiato e fatto la gavetta. Non è nato per generazione spontanea. Molti oggi vanno in panchina perché sanno vendersi bene. E poi diciamolo: questa cosa che l'idea di gioco vale più dei risultati è la più grande bugia del calcio". Sulla Nazionale Mourinho spiega: "Qualcuno mi ha chiesto se allenerei l'Italia. Non avete bisogno di un tecnico straniero, avete Allegri, Conte e ne potrei citare altri 5 o 6. Vi faccio l'esempio del Portogallo: venite a vedere come vengono organizzati i tornei giovanili, quali sono le condizioni. Basta questo per capire e magari copiare". Infine, sul Real Madrid, Mourinho glissa: "Il mio prossimo traguardo è portare il Benfica in Champions".