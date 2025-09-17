Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Chivu come Mourinho in diretta tv: "Non sono scemo..."

L'allenatore dell'Inter ha citato il portoghese rispondendo alla domanda di un ex compagno nerazzurro
Chivu come Mourinho in diretta tv: "Non sono scemo..."
2 min

Cristian Chivu, intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull'Ajax in Champions League, ha risposto citando una vecchia frase di José Mourinho. A fare la domanda Goran Pandev, suo ex compagno ai tempi dell'Inter del Triplete, che dallo studio gli ha chiesto che modulo avesse in mente di utilizzare fin dall'inizio del suo arrivo sulla panchina e se fosse contento del mercato svolto.

Chivu come Mou in diretta tv: cosa ha detto

Questa la risposta dell'allenatore dell'Inter: "Sei diventato giornalista... (ride, ndr). Volevo tenere il 3-5-2 perché non volevo togliere certezze, lo dico chiaramente. Questa squadra sa fare, dovevamo cambiare solo poche cose e ritrovare fiducia che è molto importante. L'ha detto qualcuno prima di me, quindi non lo posso ripetere, ma non sono scemo. Vado avanti sulla mia strada con le mie convinzioni senza togliere e creare danni a una squadra che era già forte".

La citazione a Mourinho

Il riferimento al tecnico portoghese, pronto a diventare la nuova guida del Benfica, è chiara. Alla sua presentazione con l'Inter aveva risposto così a un giornalista: "Ma io non sono pirla".

