Chivu come Mourinho in diretta tv: "Non sono scemo..."

Cristian Chivu , intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull'Ajax in Champions League , ha risposto citando una vecchia frase di José Mourinho . A fare la domanda Goran Pandev , suo ex compagno ai tempi dell' Inter del Triplete, che dallo studio gli ha chiesto che modulo avesse in mente di utilizzare fin dall'inizio del suo arrivo sulla panchina e se fosse contento del mercato svolto.

Chivu come Mou in diretta tv: cosa ha detto

Questa la risposta dell'allenatore dell'Inter: "Sei diventato giornalista... (ride, ndr). Volevo tenere il 3-5-2 perché non volevo togliere certezze, lo dico chiaramente. Questa squadra sa fare, dovevamo cambiare solo poche cose e ritrovare fiducia che è molto importante. L'ha detto qualcuno prima di me, quindi non lo posso ripetere, ma non sono scemo. Vado avanti sulla mia strada con le mie convinzioni senza togliere e creare danni a una squadra che era già forte".

La citazione a Mourinho

Il riferimento al tecnico portoghese, pronto a diventare la nuova guida del Benfica, è chiara. Alla sua presentazione con l'Inter aveva risposto così a un giornalista: "Ma io non sono pirla".