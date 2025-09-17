Ajax-Inter diretta Champions League: segui l'esordio nei nerazzurri live

Marotta: "Noi con orgoglio siamo la squadra che rappresenta al meglio la continuità del nostro calcio, è la settima edizione di partecipazione alla Champions e vogliamo essere protagonisti. Sono contento per Pio che è un prodotto del settore giovanile ed è un modo per interpretare il calcio moderno. Chivu ha questo coraggio. Non abbiamo rimpianti per il mercato, il mercato è fatto di tante richieste e poche operazioni che si concludono. Siamo content. San Siro? Oggi la giunta ha deliberato positivamente per noi ora c’è il passaggio del consiglio comunale e speriamo bene. Questo stadio ad esempio rispecchia il sentimento di modernità e abbiamo bisogno di uno stadio nuovo".

20:30

La panchina dell'Inter

A disposizione: Zielinski, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Di Gennaro, Josep Martinez, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck.

20:26

La panchina dell'Ajax

A disposizione: Rosa, Moro, Dolberg, Gloukh, Heerkens, McConnell, Pasveer, Mokio, Fitz-Jim, Sutalo, Alders, Bounida.

20:20

Le dichiarazioni di de Vrij

De Vrij: "Si riparte con una vittoria, dobbiamo fare risultati. Bisogna migliorare e fare risultato, iniziando stasera. Sommer? Siamo una squadra, tutti sbagliamo e la cosa importante è sostenerci e dare il massimo per la squadra. Solo così possiamo tornare a vincere"

20:10

Le parole di Chivu prima del calcio d'inizio

Le parole di Chivu nel prepartita: "Lautaro non stava al meglio, ieri non si è allenato. Abbiamo preferito lasciarlo in panchina, nel secondo tempo se c'è bisogno è a disposizione. Pio Esposito si allena bene e merita di giocare. Tutti i miei 4 attaccanti sono di buon livello, oggi la mia scelta è di Pio e Thuram. Non penso a Chivu, ma all'Inter e al mio gruppo che merita molto di più di quello che ha ottenuto fin qui in campionato. Oggi c'è la Champions, bisogna essere pronti. Sappiamo quanto è dura fare questa competizione. Per noi è oggi, è la prima partita. Bisogna trasformare le buone prestazioni in vittorie, nel calcio le opportunità arrivano a breve abbiamo la possibilità di rifarci e di guadagnare fiducia e autostima".

20:03

