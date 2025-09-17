Ajax-Inter diretta Champions League: segui l'esordio nei nerazzurri live

L'Inter di Cristian Chivu debutta in Champions League contro l'Ajax: dopo la finale raggiunta nell'ultima edizione, il cammino europeo dei nerazzurri riparte dall'Olanda nella prima giornate della fase campionato. Segui la diretta della partita su Corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:35
35' - Il Var richiama l'arbitro
Oliver richiamato al monitor per verificare quanto accaduto.
21:34
34' - Rigore per l'Inter
Trattenuta ingenua di Baas su Thuram in area: Oliver assegna il rigore e ammonisce il difensore.
21:32
33'- Thuram vicino al gol
Ottima difesa della palla e scarico di Pio Esposito, Thuram sfiora il gol con un diagonale che sibila sul fondo a centimetri dal palo.
21:27
28' - Proteste per un tocco di mano di Dumfries in area
La dinamica in diretta ha fatto pensare a un tocco di mano, in realtà il difensore olandese ha toccato il pallone con il fianco.
21:17
17' - Ammonizione per Thuram
Sbracciata del francese, che colpisce involontariamente Regeer sul volto: Oliver estrae il giallo.
21:13
14' - Gaaei ci prova dalla distanza
Tentativo dalla distanza per il terzino dell'Ajax: pallone alto sul fondo.
21:01
2' - Tiro-cross insidioso di Dimarco
L'esterno nerazzurro ci prova con un tiro-cross: il portiere dell'Ajax blocca in due tempi.
21:00
1' - Si comincia: è iniziata Ajax-Inter
Al via la gara di Champions League tra Ajax e Inter: primo pallone giocato dai nerazzurri.
20:57
Squadre in campo
Ingresso in campo per Ajax e Inter, inno della Champions League e tutti i rituali prepartita: è tutto pronto per cominciare.
20:44
Le parole di Marotta
Marotta: "Noi con orgoglio siamo la squadra che rappresenta al meglio la continuità del nostro calcio, è la settima edizione di partecipazione alla Champions e vogliamo essere protagonisti. Sono contento per Pio che è un prodotto del settore giovanile ed è un modo per interpretare il calcio moderno. Chivu ha questo coraggio. Non abbiamo rimpianti per il mercato, il mercato è fatto di tante richieste e poche operazioni che si concludono. Siamo content. San Siro? Oggi la giunta ha deliberato positivamente per noi ora c’è il passaggio del consiglio comunale e speriamo bene. Questo stadio ad esempio rispecchia il sentimento di modernità e abbiamo bisogno di uno stadio nuovo".
20:30
La panchina dell'Inter
A disposizione: Zielinski, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Di Gennaro, Josep Martinez, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck.
20:26
La panchina dell'Ajax
A disposizione: Rosa, Moro, Dolberg, Gloukh, Heerkens, McConnell, Pasveer, Mokio, Fitz-Jim, Sutalo, Alders, Bounida.
20:20
Le dichiarazioni di de Vrij
De Vrij: "Si riparte con una vittoria, dobbiamo fare risultati. Bisogna migliorare e fare risultato, iniziando stasera. Sommer? Siamo una squadra, tutti sbagliamo e la cosa importante è sostenerci e dare il massimo per la squadra. Solo così possiamo tornare a vincere"
20:10
Le parole di Chivu prima del calcio d'inizio
Le parole di Chivu nel prepartita: "Lautaro non stava al meglio, ieri non si è allenato. Abbiamo preferito lasciarlo in panchina, nel secondo tempo se c'è bisogno è a disposizione. Pio Esposito si allena bene e merita di giocare. Tutti i miei 4 attaccanti sono di buon livello, oggi la mia scelta è di Pio e Thuram. Non penso a Chivu, ma all'Inter e al mio gruppo che merita molto di più di quello che ha ottenuto fin qui in campionato. Oggi c'è la Champions, bisogna essere pronti. Sappiamo quanto è dura fare questa competizione. Per noi è oggi, è la prima partita. Bisogna trasformare le buone prestazioni in vittorie, nel calcio le opportunità arrivano a breve abbiamo la possibilità di rifarci e di guadagnare fiducia e autostima".
20:03
Dove vedere Ajax-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
È il giorno dell'esordio della squadra di Chivu in questa edizione della Champions League: SCOPRI DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA!
19:58
Ajax, la formazione ufficiale
AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga
19:50
Inter, la formazione ufficiale
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu
19:40
Ajax-Inter, la probabile formazione di Chivu
Ecco le possibili scelte dell'allenatore per la trasferta di Amsterdam che segna il debutto in Europa: GUARDA QUI!
19:30
Ajax-Inter: l'orario
Il calcio d'inizio di Ajax-Inter è in programma alle ore 21.
Johan Cruijff Arena - Amsterdam