Inchiesta arbitri, terminato l'interrogatorio di Gervasoni: "Date le risposte che dovevo" 

Gervasoni: "Ho dato tutte le risposte che dovevo dare"

Si è concluso dopo le 15 l'interrogatorio di Andrea Gervasoni presso la caserma della Guardia di Finanza di via Oglio, a Milano. Il supervisore Var era arrivato alle 11. Secondo le contestazioni del pm Maurizio Ascione, durante la partita di Serie B Salernitana-Modena Gervasoni avrebbe sollecitato dalla sala Var di Lissone l'addetto Luigi Nasca a richiamare l'arbitro Antonio Giua all'on-field review per rivedere la decisione iniziale. Al termine dell'interrogatorio, Gervasoni ha dichiarato: "Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo". Alla domanda relativa all'esistenza di guerra tra arbitri in atto Gervasoni non ha risposto.

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Gervasoni stava seguendo la A"

Gervasoni è assistito dall'avvocato Michele Ducci. Il legale, uscito a sua volta dagli uffici della Guardia di Finanza, ha dichiarato: “Abbiamo parlato di Salernitana-Modena, di niente altro. Abbiamo chiarito che Gervasoni fosse in un’altra palazzina, senza avere interagito in un nessun modo. Stava seguendo la Serie A, non la B”. Mentre sulla questione Inter-Roma: "È stata fatta una velocissima domanda. Abbiamo chiarito che non c'è stato nessun intervento di Gervasoni. Le immagini lo chiariscono in modo efficace. La decisione viene presa in 15 secondi: non c'è tempo materiale per far prendere nessuna decisione diversa". Mentre sull'audio di quella partita: "Sono convinto al 100% che l’audio di Inter-Roma non sia stato manomesso”. Nessuna domanda sulle presunte designazioni pilotate: "Non siamo Rocchi. Nessuna domanda sugli "arbitri graditi"".