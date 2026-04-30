Inchiesta arbitri, terminato l'interrogatorio di Gervasoni: "Date le risposte che dovevo"
Oltre quattro ore. Questa la durata dell'interrogatorio di Andrea Gervasoni, supersvisore Var indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di frode sportiva. L'ex arbitro, assistito dal suo avvocato Michele Ducci, è stato ascoltato negli uffici della Guardia di Finanza in via Oglio. Gianluca Rocchi, invece, ha deciso di non presentarsi.
Gervasoni: "Ho dato tutte le risposte che dovevo dare"
Si è concluso dopo le 15 l'interrogatorio di Andrea Gervasoni presso la caserma della Guardia di Finanza di via Oglio, a Milano. Il supervisore Var era arrivato alle 11. Secondo le contestazioni del pm Maurizio Ascione, durante la partita di Serie B Salernitana-Modena Gervasoni avrebbe sollecitato dalla sala Var di Lissone l'addetto Luigi Nasca a richiamare l'arbitro Antonio Giua all'on-field review per rivedere la decisione iniziale. Al termine dell'interrogatorio, Gervasoni ha dichiarato: "Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo". Alla domanda relativa all'esistenza di guerra tra arbitri in atto Gervasoni non ha risposto.
L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Gervasoni stava seguendo la A"
Gervasoni è assistito dall'avvocato Michele Ducci. Il legale, uscito a sua volta dagli uffici della Guardia di Finanza, ha dichiarato: “Abbiamo parlato di Salernitana-Modena, di niente altro. Abbiamo chiarito che Gervasoni fosse in un’altra palazzina, senza avere interagito in un nessun modo. Stava seguendo la Serie A, non la B”. Mentre sulla questione Inter-Roma: "È stata fatta una velocissima domanda. Abbiamo chiarito che non c'è stato nessun intervento di Gervasoni. Le immagini lo chiariscono in modo efficace. La decisione viene presa in 15 secondi: non c'è tempo materiale per far prendere nessuna decisione diversa". Mentre sull'audio di quella partita: "Sono convinto al 100% che l’audio di Inter-Roma non sia stato manomesso”. Nessuna domanda sulle presunte designazioni pilotate: "Non siamo Rocchi. Nessuna domanda sugli "arbitri graditi"".