Inchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo sono stati già interrogati: quando è successo

Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo sono già stati interrogati dalla Procura di Milano all'interno dell'inchiesta sul mondo arbitrale che ipotizza il reato di concorso in frode sportiva. Secondo quanto appreso dall'ANSA, il pm titolare del fascicolo Maurizio Ascione avrebbe convocato i due arbitri quando ancora l'indagine non era sotto traccia, per i fatti di Inter-Verona , gara giocata il 6 gennaio 2024.

Inchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo già interrogati per Inter-Verona

Il pm Ascione ha interrogato Nasca e Di Vuolo in quanto rispettivamente Var e a-var per la partita di San Siro tra Inter e Verona. Una gara, quella vinta dai nerazzurri allora allenati da Inzaghi, nella quale è stata analizzata nel corso dell'indagine una decisione legata a una presunta gomitata di Bastoni nei confronti di Duda, qualche istante prima del gol decisivo di Frattesi, non sanzionata.

Possibile convocazione di Schenone

L'indagine istruttoria sta andando avanti. Giovedì scorso si è tenuto un lungo interrogatorio con il Supervisore Var Andrea Gervasoni, che ha dichiarato: "Ho dato tutte le risposte che dovevo". Nei prossimi giorni è ipotizzata, salvo contrordini, la possibile convocazione da parte del pubblico ministero di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, in qualità di persona informata sui fatti. Lo stesso Schenone era spuntato in un’intercettazione di Gianluca Rocchi a San Siro lo scorso 2 aprile 2025, giorno della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan. L’ex designatore e il suo interlocutore avevano fatto il nome del referee manager nerazzurro, parlando di designazioni “sgradite” o meno, ma senza alcun riferimento letterale ad altre figure del club o a situazioni specifiche.