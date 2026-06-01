Da Maradona a Fausto Coppi, dal Grande Torino alle Olimpiadi Milano-Cortina: oltre 400 cimeli all'asta Sport Memorabilia

Oltre 400 lotti tra memorabilia olimpiche , cimeli calcistici e rarità del ciclismo . Questo offre la nuova asta organizzata da Aste Bolaffi - Sport Memorabilia , in programma venerdì 5 giugno in modalità Internet Live. Un vero e proprio viaggio attraverso alcune delle pagine più significative dello sport degli ultimi decenni.

Asta Bolaffi, tra gli oggetti più spettacolari il completo Moncler delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Decenni di storia dello sport riassunti in un catalogo unico. Tra gli oggetti più spettacolari, spicca il completo Moncler utilizzato durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro di Milano (lotto 10, stima 5.000-7.500 euro), disegnato personalmente da Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler. Questo lotto comprende un iconico piumino in edizione limitata con cappuccio coordinato, scarponi da montagna, guanti e maschera scenica.

La sezione del tennis

Per quanto riguarda la sezione dedicata al tennis, è presente un paio di Nike Air Max Courtballistec 3.3 preparate per Rafael Nadal in occasione del torneo di Wimbledon 2011 (lotto 12, 2.500-5.000 euro) e personalizzate “Rafa Vault”. Nuove, vengono presentate all’interno di una teca in plexiglass realizzata appositamente per l’esposizione.

Ciclismo: presente anche una maglia rosa attribuita a Coppi

Ricca la proposta dedicata al ciclismo. 28 i lotti tra maglie storiche, autografi e oggetti appartenuti ai grandi protagonisti. Tra questi, spicca una maglia del Club dei Moschettieri attribuita ad Arnaldo Pambianco (lotto 42, 3.000-4.000 euro). Di grande fascino, invece, un insieme di cimeli legati a Fausto Coppi e alla squadra Carpano (lotto 43, 5.000-7.500 euro). Tra questi, una maglia da allenamento Vittore Gianni, spedita personalmente dal campione nel 1957 a un giovane tifoso inglese. Il collezionista ha conservato per tutta la vita anche parte del plico originale utilizzato per la spedizione. Il lotto comprende riviste dedicate a Coppi, firme autografe, un taccuino con firme di numerosi ciclisti degli anni Cinquanta e Sessanta, e un modellino in scala della Bianchi del Mondiale 1953, ma anche una maglia rosa del Giro d’Italia del 1952 attribuita a Fausto Coppi (lotto 44, 10.000-15.000 euro).

Calcio: memorabilia del Grande Torino e una maglia di Maradona

Ampio spazio dedicato anche al calcio. Presenti alcuni cimeli del Grande Torino, tra questi lo scudetto tricolore originale applicato sulle maglie granata del secondo dopoguerra (lotto 58, 1.750-2.000 euro), ma anche una medaglia commemorativa in oro 18 carati, che riporta gli scudetti conquistati dal Torino e le vittorie in Coppa Italia, donata nel 1949 dall’allora presidente Ferruccio Novo a un collaboratore esterno del club (lotto 85, 1.500-2.500 euro). Presente una ricca selezione di maglie di club e nazionali dagli anni Sessanta ai giorni nostri, provenienti da ex calciatori, dirigenti sportivi e importanti collezioni private. Tra i pezzi più significativi figurano la maglia del Milan indossata da Kaká contro la Roma nella stagione 2008-2009 (lotto 151, 1.250-1.500 euro), una maglia del Napoli stagione 1990-1991 appartenuta a Diego Armando Maradona e proveniente dalla collezione di un ex arbitro (lotto 281, 3.500-5.000 euro), una maglia del Manchester City 1977-1978 (lotto 319, 5.000-7.500 euro), la storica maglia granata di Ciccio Graziani stagione 1973-1974 (lotto 322, 5.000-7.500 euro), la maglia indossata da Giuseppe Giannini durante Italia ’90 (lotto 379, 2.000-3.000 euro), ma anche una maglia della nazionale cinese utilizzata nell’amichevole contro la Nazionale Militare italiana del 19 ottobre 1978 (lotto 401, 5.000-6.000 euro). Quindi, una maglia della Nazionale italiana appartenuta a Claudio Gentile nella stagione 1978 (lotto 402, 3.500-5.000 euro).