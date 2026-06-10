Dazn e Sky, i giorni amari

Buongiorno, sono il signor Dazn , quello che avrebbe dovuto nascere in un’altra epoca e invece, come voi, quando c’erano Zico, Platini e Maradona, si accontentava delle giacche di Cesare Castellotti in Novantesimo Minuto, della sigla di Domenica Sprint firmata da Oscar Prudente e dell’uomo che ci aveva raccontato lo sbarco sulla luna, Tito Stagno , riadattato alla bisogna per la Domenica sportiva.

Come grande contribuente del pallone italiano, verso al calcio, ogni anno, la cospicua cifretta di 700 milioni. Ripeto, 700 milioni, mica bruscolini. Può capitare, ed è capitato - l’impegno è probante - che qualche mese abbia ritardato il pagamento, ma gli obblighi contrattuali, nonostante sogni nascostamente di farne coriandoli, carta per il camino o origami alla maniera di certi antichi leader politici, li ho sempre rispettati. Ho assunto questo simpatico impegno, pagare, anche per i prossimi dodici mesi, ma devo ammettere che non passa giorno che non mi domandi chi me l’abbia fatto fare.

Proprio ieri è partita la campagna abbonamenti 2026/27, feci questo investimento confidando nelle buone intenzioni e nelle ambizioni dei proprietari dei club che si dicevano disposti ad allestire una serie A di alto livello e quindi attrattiva per gli appassionati, desiderosi - si fa per dire - di sottoscrivere abbonamenti. Ma di parole muoiono anche i proponimenti migliori e difatti, ahimè, non si scorge neanche l’ombra per ripararsi dal sole. Nell’ultimo periodo, però, mi succede una cosa strana: quando la mattina mi guardo allo specchio mi do del coglione. Non la considero un’offesa, bensì una diagnosi. Puntavo tutto su Milan, Juve e Inter che insieme valgono oltre il 50% del mercato, calcolo di Stage Up, ma a un mese dal ritiro pre-campionato, che è uno dei momenti di maggiore interesse (le novità, le prime promesse, i sogni) nella sede del Milan ci sono soltanto gli impiegati, oltre a Calvelli, inoltre non si sa ancora chi lo guiderà e chi sarà lo stratega. Ho anche letto che gente come Modric, Leão, Rabiot e Maignan avrebbe una gran voglia di cambiare aria. Chi resta? Chukwueze? De Winter? I magazzinieri? Il custode? La sbarra del cancello?

Alla Juve qualche faccia presentabile c’è, ma per fare acquisti monsieur Comolli deve prima vendere un paio di pezzi - diciamo così – pregiati. L’idea del cantiere la sta trasmettendo al Paese anche la Juve, con Spalletti nel ruolo dell’umarell.

L’Inter avrebbe tutto per fare una bella squadra, ma è bloccata da un fondo che guarda ai numeri e non ai risultati. Delle altre non parlo. In particolare evito, per non piangere, di soffermarmi sulla Lazio la cui tifoseria ha annunciato la rinuncia in blocco a ogni genere di abbonamento. Vedo disdette, catene di Sant’Antonio, messaggi nella bottiglia. E sono preoccupato, fortemente preoccupato. Certe idee somigliano a un virus o a una guerra di religione: si diffondono, fanno proseliti, distruggono anticorpi e mettono paura. Temo più i pezzenti dei pezzotti, e che nessuno si offenda: ricordo che sto preparando i 60 milioni di luglio.

Il buongiorno lo do anch’io, se permettete. Sono la signora Sky e a voi presidenti, a voi sistema calcio, a voi che sedete comodi in Via Rosellini, verso gli altri 200 milioni. È vero che posso offrire tutto lo sport possibile e immaginabile e che la mia campagna abbonamenti risente in modo minore della crisi della serie A, ma confesso che girano a frullo anche a me. Non posso aspettare che il signor Dazn si faccia da parte per riuscire a trasmettere di nuovo il campionato. Non sono così opportunista. E poi non sono mica scema: i miei 700 milioni se li possono scordare.

Oggi ho incontrato il signor Dazn. Aveva un biglietto aereo in mano. Gli ho domandato: «Dove vai?». «Il più lontano possibile dalla decadenza» ha risposto. Non ha detto altro, mi è sembrato piangesse. Forse era soltanto sudore.