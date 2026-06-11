UEFA A, Matilde Pompignoli prima donna abilitata con lode: "Spero che sia l'inizio di un bellissimo viaggio" 

Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nuovi allenatori abilitati con la certificazione UEFA A al termine degli esami finali del corso svolto a Coverciano. La migliore del corso è risultata essere Matilde Pompignoli , capace di abilitarsi non solo con il massimo dei voti (110 su 110), ma ottenendo anche la lode . Si tratta della prima volta nella storia che un tecnico donna ha ottenuto la lode in un corso UEFA A. Gli unici due precedenti riguardano Gabriele Gervasi e Ivano Rossi, entrambi abilitati al corso di questo inizio 2026.

Pompignoli: "Spero che questa lode possa dimostrare come le donna possano avere il loro posto nel mondo del calcio"

La stessa Pompignoli al termine del corso ha dichiarato: “È stata un’esperienza molto formativa, perché il corso permette anche di interfacciarti e di conoscere nel dettaglio colleghi, compagni e mister che hanno fatto la storia del calcio. Spero che questa lode conseguita riesca a dimostrare, ancora una volta, come le donne possano avere il loro posto nel mondo del calcio, seguendo anche l’esempio di allenatrici come Marie-Louise Eta, che quest’anno ha guidato la prima squadra dell’Union Berlino in Bundesliga maschile. Nel calcio c’è bisogno della figura femminile e mi auspico che possano aprirsi nuove possibilità per le ragazze". In questa stagione Pompignoli è stata assistente allenatrice della Fiorentina femminile Primavera: "Ho lavorato in staff maschili, in cui sono sempre stata l’unica donna: mi piacerebbe lavorare anche con altre ragazze. Spero che tutto questo sia solo l’inizio di un bellissimo viaggio…”.

Tra i migliori del corso anche Matteo Ciofani e Luca Mora

Le lezioni, frequentate da febbraio ad aprile per un totale di 192 ore di lezione, hanno visto tra le materie oggetto del programma didattico Tecnica e Tattica calcistica (in commissione era presente il docente di riferimento, ovvero il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta), Preparazione atletica (con i docenti Ferretto Ferretti e Francesco Perondi), Psicologia (Elena Di Chiara) e Comunicazione (Paolo Viganò). Oltre a Pompignoli, tra i migliori del corso sono da segnalare anche le prove finali fatte registrare da Giacomo Dani, dall’ex difensore del Frosinone, Matteo Ciofani, e dall’ex capitano della Spal, Luca Mora. Tra i neo allenatori anche da notare la presenza di Hernanes e dell'ex capitano del Parma Alessandro Lucarelli.

L'elenco degli abilitati

In seguito, l'elenco completo degli abilitati:

Giuseppe Agostinone, Mattia Baldini, Massimiliano Barisoni, Stefan Busso, Federico Caccia, Davide Calabrese, Gianfranco Causio, Filippo Ceglia, Giacomo Chini, Antonio Cinelli, Matteo Ciofani, Giacomo Dani, Hernanes Anderson de Carvalho, Angelo Giacomo Demartis, Francesco Dettori, Cris Gilioli, Antonio Giosa, Mauro Girini, Davide Giubilini, Matteo Granziero, Alberto Imbaglione, Antonio La Porta, Diego Labricciosa, Giuseppe Leonetti, Filippo Lombardelli, Alessandro Lucarelli, Mirko Manfre, Luigi Milani, Luca Mora, Maurizio Perrelli, Matilde Pompignoli, Matteo Possanzini, Alessandro Pugliese, Luca Ricciardi, Francesco Paolo Rossiello, Giuseppe Russo, Giuseppe Scavo, Francesco Spano, Manuel Sullmann, Ianos Jozsef Szekely, Dario Ettore Vanni e Antonio Zito.

UEFA A. Il corso UEFA A rappresenta il secondo massimo step formativo per un allenatore, la cui qualifica abilita a poter guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), tutte le prime squadre femminili – incluse quelle partecipanti al campionato di Serie A – e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Con la qualifica UEFA A è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.