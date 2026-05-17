Neymar viene sostituito "per errore" con il Santos: la sua reazione è virale

Neymar incontenibile nei confronti dell'arbitro . Il tutto è successo a metà del secondo tempo della sfida tra il Santos e il Coritiba, con i padroni di casa sotto per 3-0, valida per la sedicesima giornata di campionato. Il motivo? Un cambio sbagliato, con la tavoletta del quarto uomo che ha mostrato il numero 10 di O'Ney il quale, incredulo per l'errore, si è diretto verso il direttore di gara mostrando il fogliettino con scritte le indicazioni della panchina , che non prevedevano la sua uscita. Uno sfogo che non ha portato a nulla, con Neymar che è stato costretto a lasciare il campo.

Neymar sostituito per Robinho Jr: la sua reazione nei confronti dell'arbitro

Minuto 64, la lavagnetta del quarto uomo indica fuori Neymar, dentro Robinho Jr. La reazione dell'ex Barcellona e Psg alla notizia è diventata virale, con il numero 10 che ha strappato il foglietto con indicati i cambi corretti, mostrandolo sia all'arbitro che alle telecamere. Infatti, al suo posto il giocatore indicato a lasciare il terreno di gioco era Escobar. Nonostante le spiegazioni, Neymar è stato costretto a uscire, non senza rabbia. Il giocatore sarebbe voluto rimanere in campo sia per aiutare i compagni che per convincere Ancelotti a inserirlo nella lista dei convocati del Brasile ai Mondiali.

Neymar e la speranza della convocazione ai Mondiali

Nei giorni scorsi Carlo Ancelotti, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il Brasile fino al 2030, ha pubblicato la lista dei cinquantacinque giocatori pre-convocati per i Mondiali americani. Un elenco nel quale è presente anche Neymar, che infatti sarebbe voluto rimanere in campo per convincere il commissario tecnico con la speranza di essere confermato anche nella lista dei ventisei definitivi.