Obi Mikel sul flop di Lukaku: "La Premier surclassa la Serie A"

Obi Mikel: "Flop Lukaku? La Serie A è troppo più lenta"

Lukaku nelle due stagioni all'Inter ha realizzato 47 reti in 72 partite di campionato, mentre in Inghilterra la sua media gol è precipitata, con appena otto marcature effettuate in 26 presenze e tante panchine. "La differenza sta nel campionato, la Premier League è molto più forte, veloce e potente mentre la Serie A è lenta. Il ritmo del calcio inglese è nettamente superiore a quello del campionato italiano. Lì puoi giocare fino ai 40 anni, mentre in Premier è molto difficile che questo succeda". Lukaku, acquistato dai londinesi alla cifra record di 115 milioni di euro l'estate scorsa, potrebbe tornare a Milano nei prossimi giorni se la trattativa con l'Inter andrà a buon fine.