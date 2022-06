L'Inter sogna l'accoppiata Lukaku-Dybala. E spunta anche Milenkovic

MILANO - Dovesse arrivare il sì di Dybala, come si era già intuito, l’Inter non chiuderà la porta al ritorno di Lukaku, anzi. Dal punto di vista tecnico-tattico, infatti, Big Rom viene ritenuto ancora più funzionale rispetto all’argentino. Ma nel caso, il club nerazzurro farà di tutto per tenere in rosa anche Lautaro, costruendo un tridente davvero straordinario. Da escludere, però, che poi rimangano anche Dzeko e Correa: evidentemente si proverà a sistemare uno di questi due. Peraltro, il “Toro” è il primo a non prendere in considerazione un addio. Lo ha detto recentemente in prima persona. E ieri lo ha ribadito anche il suo agente, Camano: «A oggi non ho nessuna ragione per pensare che ci sia anche solo una possibilità che vada via dall'Inter - ha spiegato a fcinternews.it - È vero che è un giocatore che segna così tanti gol in un campionato complicato come quello italiano non passa inosservato, ma ha ancora 4 anni di contratto. E il rinnovo non è stato fatto nella prospettiva di una cessione. Non so cosa succederà in futuro, ma per Lautaro giocare nell’Inter è splendido: sta bene, è felice, si gode la squadra, la società e i compagni».