Il figlio di Stankovic dopo le dimissioni del padre: “Fiero di te”

Aleksandar Stankovic: “Sei il più forte di tutti”

Aleksandar Stankovic, centrocampista come Dejan e che in qualche modo cerca di seguirne le orme facendo parte dell'Inter Under 19, ha scritto questo del papà: “Sono molto fiero di te, sei il più forte di tutti”. Dejan, dopo il ko, ha rilasciato dichiarazioni eloquenti: “La Stella Rossa è il mio grande amore, un'emozione indescrivibile. Ora, dopo tre falliti tentativi di portarla nella fase a gironi della Champions League, mi sento completamente vuoto. Non posso andare avanti. Ho dato tutto quello che potevo. Ora tocca a qualcun altro provarci".