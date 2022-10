Jorginho, insulti e minacce violentissime tra la fidanzata e Paola Saulino: "Cornuta", "Putt.."

Il Chelsea di Graham Potter si è messo a correre. La vittoria per 2-0 sul campo dell’Aston Villa ha chiuso la settimana perfetta per i Blues, che dopo il netto successo interno sul Wolverhampton aveva steso anche il Milan in Champions League. Contando le due affermazioni sui rossoneri che sono valse la conquista del primo posto del girone e il precedente 1-0 in Premier in casa del Crystal Palace sono cinque le vittorie consecutive dei londinesi, che sembrano aver metabolizzato definitivamente il cambio di allenatore.

Jorginho trascina il nuovo Chelsea di Potter

Così, rimesso in piedi il girone di Champions iniziato malissimo con la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, costato il posto a Thomas Tuchel, e il pareggio interno contro il Salisburgo nella prima partita dell’era Potter, il Chelsea prova a guardare con ottimismo alla risalita in campionato, dove un ruolo chiave lo avrà anche Jorginho, centrale negli schemi di Potter. Il regista della nazionale, entrato nel finale contro l’Aston Villa, ha indossato la fascia da capitano contro il Crystal e a San Siro contro il Milan, match in cui l’italo-brasiliano ha anche sbloccato il risultato su rigore. Per l’ex Napoli sono però ore turbolente a causa di una brutta vicenda familiare, scatenata da uno scambio “piccante” di Stories Instagram tra Catherine Harding, compagna di Jorginho, e la showgirl e modella Paola Saulino.

Jorginho, insulti social tra la compagna e la showgirl Paola Saulino

Harding, dalla quale il giocatore nel 2020 ha avuto il suo terzo figlio dopo i primi due dalla precedente relazione durata otto anni, ha infatti inviato un messaggio privato a mezzo social dai toni insultanti e furiosi a Saulino, definita "puttana" e minacciata affinché "non mettesse più le sue mani sudicie" su Jorginho. In caso contrario "non si sarebbe dovuta preoccupare degli avvocati, ma sarebbe andata a prenderla lei stessa". Parole durissime alla quale la modella ha risposto con una Story Instagram, rimossa dopo poche ore, dal contenuto altrettanto eloquente: "Le corna fanno male alla salute". A Jorginho il compito di non farsi distrarre da queste serie vicende private, come si augura Potter…