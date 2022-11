Criscito dice addio al Toronto FC e valuta l'addio al calcio

La colonia italiana nella MLS perde un pezzo, per l’esattezza quello che si era aggiunto più tardi all’illustre colonia che ha in Giorgio Chiellini il proprio rappresentante più illustre, nonché il più vincente, dopo la recente vittoria del campionato con i Los Angeles FC .

Criscito lascia il Toronto e torna in Italia: via alla carriera da allenatore?

Domenico Criscito ha infatti deciso di lasciare il Toronto FC, franchigia per la quale l’ex capitano del Genoa aveva firmato lo scorso luglio un contratto valido fino al 31 dicembre 2023. L’avventura canadese si è invece conclusa dopo appena quattro mesi, tre soli dei quali effettivi di campionato. Il difensore nativo di Cercola è già tornato in Italia, avendo assistito dal vivo alla partita di Serie B tra il suo Genoa e il Como, disputatasi lo scorso weekend a Marassi, ma spiegherà solo nei prossimi giorni il motivo della propria decisione, comunicata per tempo ai vertici del Toronto, oltre alle proprie intenzioni, ovvero se continuare a giocare o intraprendere subito la carriera di allenatore, obiettivo già dichiarato prima dell’inizio dell’avventura nel campionato statunitense.

Criscito, il bilancio dell'esperienza in MLS

Criscito aveva raggiunto in estate Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, che erano approdati a Toronto con qualche mese d’anticipo, al termine della Serie A 2021-’22, conquistando subito una maglia da titolare nella squadra allenata da Bob Bradley, che ha chiuso la stagione con un malinconico penultimo posto. L’esperienza nella MLS dell’ex juventino si conclude con 15 presenze, un gol, segnato al New England Revolution, e la finale di Canadian Championship persa contro i Vancouver Whitecaps.