Cristiano Ronaldo e la sofferenza di Georgina. Ma il futuro ormai è deciso

Nella lunga e controversa intervista con il Sun, Cristiano Ronaldo non ha accusato solo il club, l'allenatore e gli ex compagni di squadra, ma ha affrontato anche il discorso sulla famiglia, parlando della perdita del figlio Angel e della sua relazione con Georgina Rodriguez .

Sono lontane le foto patinate che Cristiano e Georgina pubblicarono sei anni fa, a Disneyland Paris, quando si fecero vedere per la prima volta in coppia. Da allora, ce ne sono state tante altre, tra cui un documentario sulla modeolla, 'I'm Georgina', in cui la compagna di Cr7 ripercorreva la sua vita, com'è cambiata dall'infanzia a oggi, come e dove condivide le sue giornate con il calciatore ex Juve.

“Ronaldo vuole sposare Georgina”

Oggi sono una delle coppie più famose al mondo, già genitori di cinque figli, tra cui due figlie avute insieme, Alana Martina e Bella Esmeralda. Come scrive As, manca solo il matrimonio tra loro due, cosa di cui hanno parlato entrambi. E che Ronaldo ha rimarcato nell'intervista al Sun: “Voglio sposare Georgina, è nei piani. E' molto matura per la sua età e ci aiutiamo molto a vicenda”.

Non è un momento facile per i due: ad aprile è nata Bella Esmeralda, ma il fratellino gemello Angel non ce l'ha fatta. Un momento terribile per la famiglia, che ha dovuto attingere a molte forze per superare il momento.

“Georgina ha sofferto da giovane e guarda la vita con occhi diversi. Mi ascolta, mi dà stabilità e mi ha permesso di non mollare dopo la morte di nostro figlio” ha aggiunto Cristiano, concentrato ora sull'opportunità di fare vincere al Portogallo il primo Mondiale. E poi con le valigie in mano: saluterà sicuramente il Manchester United.