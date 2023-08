Messi show con l'Inter Miami: altra doppietta e scintille nel tunnel con Araujo

FORT LAUDERDALE (USA) - Se qualcuno pensava che Lionel Messi avesse scelto l'Inter Miami per 'svernare' in un comodo finale di carriera si sbagliava di grosso, smentito ancora una volta dalla 'Pulce'.

Messi e la strana esultanza a Miami dopo il gol: c'entra un supereroe

Messi, il ruvido duello con Araujo

Leo fa sul serio, come dimostrano la seconda doppietta segnata con la nuova maglia dall'argentino (sempre a segno con 5 gol in 3 partite), trascinatore dei suoi nel 'Clasico del Sol' vinto 3-1 al Lockhart Stadium di Fort Lauderdale contro l'Orlando City nei sedicesimi della Leagues Cup (competizione tra squadre della Liga messicana e della Mls statunitense), ma anche il ruvido duello andato in scena in campo e poi proseguito nel tunnel con il 22enne mediano uruguagio Araujo, che lo ha marcato (senza troppo successo) nella sfida vinta dalla squadra del 'Tata' Gerardo Martino e ha poi visto Messi affrontarlo a muso duro alla fine della partita.

Messi, cuffie in regalo ai nuovi compagni di squadra: il prezzo esorbitante

Un'altra doppietta di Messi

Autore dei gol che hanno aperto e chiuso lo score, segnando in avvio (stop di petto e sinistro al volo al 7') e poi al 72' (destro vincente sotto misura), il capitano dell'Argentina campione del mondo (ammonito al 21' proprio per un fallo su Arujo) ha confermato inoltre le sue doti da leader lasciando al 51' il calcio di rigore del momentaneo 2-1 al Josef Martinez, attaccante venezuelano ex Torino. Con questo successo l'Inter Miami vola agli ottavi della Leagues Cup dove affronterà Dallas. Passa il turno anche il Los Angeles Fc di Giorgio Chiellini (titolare e in campo per 64 minuti) che batte 7-1 i messicani del Juarez con la tripletta di Bouanga, la doppietta di Vela e i gol di Hollingshead e Ordaz.