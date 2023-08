Simeone svela il colloquio con Morata: cosa gli ha detto per farlo restare

Alvaro Morata è l'uomo al centro del mercato. L'attaccante è stato prima un nome al centro dell'interesse della Roma , che però adesso ha virato su altri obiettivi , e poi dall' Inter. L'ex Juve piace molto a mister Inzaghi, meno alla società nerazzurra, che punterebbe volentieri su un profilo più giovane e fruibile come quello di Balogun . Alla fine l'attaccante potrebbe rimanere all'Atletico Madrid e, dalle parole del tecnico Simeone rilasciate in un'intervista a Marca, sembra che la società sia pronta a riconfermarlo .

Simeone e il colloquio con Morata

"Non dico mai quello di cui parlo ai calciatori. Parlo con loro in modo chiaro e sincero: a Morata ho fatto capire che è un giocatore importante e che abbiamo bisogno di lui, essendo l'unico uomo puro d'area che abbiamo. Se lo terrei? Senza dubbio. Abbiamo parlato a lungo con lui prima della partita contro il Villarreal. Gli abbiamo detto tutto quello che pensavamo, che deve battere i suoi numeri. Per la sua età è arrivato il momento di arrivare a 18 gol", queste le parole del tecnico dei Colchoneros.