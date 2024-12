Real Madrid-Pachuca diretta finale Coppa Intercontinentale: segui oggi LIVE

Finale di Coppa Intercontinentale: è il giorno di Real Madrid-Pachuca. I Blancos di Ancelotti sfidano i messicani di Almada per salire sul tetto del mondo. Di fronte i vincitori dell'ultima Champions League e della Concacaf Champions League. Si gioca al Lusail Stadium di Lusail, in Qatar: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.