Dove vedere Real Madrid-Pachuca in tv? DAZN o Sky e orario

È il giorno della finale della Coppa Intercontinentale , il "vecchio" Mondiale per Club. Al "Lusail Iconic Stadium" di Losail si affrontano il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione d'Europa in carica, e i messicani del Pachuca , che ha raggiunto l'ultimo atto del torneo grazie alle vittorie contro Botafogo (3-0) e Al Ahly (ai calci di rigore).

Real Madrid-Pachuca, l'orario

Real Madrid-Pachuca andrà in scena oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 18 al "Lusail Iconic Stadium" di Losail.

Dove vedere Real Madrid-Pachuca in diretta tv

Real Madrid-Pachuca sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, anche in modalità gratuita. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Real Madrid-Pachuca in streaming

Real Madrid-Pachuca sarà visibile live in streaming gratis su DAZN, attraverso l'omonima applicazione mobile e sul portale di riferimento, accessibili tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la finale di Coppa Intercontinentale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.