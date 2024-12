Fifa The Best 2024 diretta: i vincitori premiati a Doha, segui LIVE

DOHA (QATAR) - Calcio protagonista a Doha dove oggi (17 dicembre, dalle ore 18 italiane), alla vigilia della finale della Coppa Intercontinentale tra Real Madrid e Pachuca in programma proprio nella capitale del Qatar, verranno svelati i nomi dei vincitori dei premi 'The Best Fifa 2024' (assegnati ai migliori giocatori, allenatori e per i gol più belli tanto nel calcio maschile che in quello femminile, ma anche ai migliori tifosi). Segui la diretta della cerimonia.

17:39

Fifa Puskás Award: i candidati al premio per il gol più bello

Hassan Al Haydos (Qatar) in Qatar-Cina

Terry Antonis (Australia) in Melbourne City-Western Sydney Wanderers

Yassine Benzia (Algeria) in Algeria-Sudafrica

Walter Bou (Argentina) in Lanús-Tigre

Michaell Chirinos (Honduras) in Costa Rica-Honduras

Federico Dimarco (Italia) in Inter-Frosinone

Alejandro Garnacho (Argentina) in Everton-Manchester United

Mohammed Kudus (Ghana) in West Ham United-Friburgo

Denis Omedi (Uganda) in in Kcca-Kitara

Paul Onuachu (Nigeria) in Trabzonspor-Konyaspor

Jaden Philogene (Inghilterra) in, Rotherham United-Hull City

17:31

The Best Fifa Women's Goalkeeper: le candidate

Ecco le candidate al premio Fifa come miglior portiere del 2024 per quanto riguarda il calcio femminile:

Alyssa Naeher - Usa e Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger - Germania e Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita - Giappone e Inac Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll - Spagna e Barcellona

Mary Earps - Inghilterra e Manchester United/Paris Saint-Germain

17:26

The Best Fifa Men's Goalkeeper: i candidati

Questi i candidati al premio Fifa come miglior portiere del 2024 per quanto riguarda il calcio maschile:

Andriy Lunin - Ucraina e Real Madrid

David Raya - Spagna e Arsenal

Ederson - Brasile e Manchester City

Emiliano Martínez - Argentina e Aston Villa

Gianluigi Donnarumma - Italia e Paris Saint-Germain

Mike Maignan - Francia e AC Milan

Unai Simón - Spagna e Athletic Club

17:22

Segui l'evento di Doha sull'App del Corriere dello Sport

Per seguire tutte le notizie di sport, comprese quelle sul Fifa The Best 2024, è disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare

17:18

The Best Fifa Women's Coach: le candidate e i candidati

Ecco le candidate e i candidati al premio Fifa come miglior coach del 2024 per quanto riguarda il calcio femminile:

Arthur Elias (Brasile) - Brasile

Elena Sadiku (Svezia) - Celtic

Emma Hayes (Inghilterra) - Chelsea/Usa

Futoshi Ikeda (Giappone), Giappone

Gareth Taylor (Inghilterra) - Manchester City

Jonatan Giráldez (Spagna) - Barcellona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia) - Paris FC

Sonia Bompastor (Francia) - Olympique Lione/Chelsea

17:13

The Best Fifa Men's Coach: i candidati

Questi i candidati al premio Fifa come miglior tecnico del 2024 per quanto riguarda il calcio maschile:

Carlo Ancelotti (Italia) - Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina) - Argentina

Luis de la Fuente (Spagna) - Spagna

Pep Guardiola (Spagna) - Manchester City

Xabi Alonso (Spagna) - Bayer Leverkusen

17:09

The Best Fifa Women's Player: le candidate

Queste le candidate al premio Fifa come migliore giocatore del 2024 per quanto riguarda il calcio femminile:

Aitana Bonmatí - Spagna e Barcellona

Barbra Banda - Zambia e Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen - Norvegia e Barcellona

Keira Walsh - Inghilterra e Barcellona

Khadija Shaw - Giamaica e Manchester City

Lauren Hemp - Inghilterra e Manchester City

Lindsey Horan - Usa e Olympique Lione

Lucy Bronze - Inghilterra e Barcellona/Chelsea

Mallory Swanson - Usa e Chicago Red Stars

Mariona Caldentey - Spagna e Barcellona/Arsenal

Naomi Girma - Usa e San Diego Wave

Ona Batlle - Spagna e Barcellona

Salma Paralluelo - Spagna e Barcellona

Sophia Smith - Usa e Portland Thorns

Tabitha Chawinga - Malawi e Paris Saint-Germain/Olympique Lione

Trinity Rodman - Usa e Washington Spirit

17:05

The Best Fifa Men's Player: i candidati

Questi i candidati al premio Fifa come miglior giocatore del 2024 per quanto riguarda il calcio maschile:

Dani Carvajal - Spagna e Real Madrid

Erling Haaland - Norvegia e Manchester City

Federico Valverde - Uruguay e Real Madrid

Florian Wirtz - Germania e Bayer Leverkusen

Jude Bellingham - Inghilterra e Real Madrid

Kylian Mbappé - Francia e Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal - Spagna e Barcellona

Lionel Messi - Argentina e Inter Miami

Rodri - Spagna e Manchester City

Toni Kroos - Germania e Real Madrid (si è ritirato in estate)

Vinícius Jr - Brasile e Real Madrid

17:00

Fifa The Best 2024: dove seguire l'evento in tv e streaming

I vincitori della nona edizione dei The Best Fifa Football Awards saranno svelati durante una cena di gala a Doha, in Qatar, presso la 'Aspire Academy'. L'evento sarà trasmesso in diretta tv attraverso l'app 'Fifa+' e in diretta streaming sui canali ufficiali della Fifa.

Doha, Qatar