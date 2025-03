Pazzesco Morata: il cambio di look fa impazzire la Turchia. Il commento di Icardi è virale

Arrivato nella sessione invernale di calciomercato dal Milan, Alvaro Morata ha già avuto un impatto importante sul Galatasaray , in corsa per il titolo turco contro il Fenerbahce di José Mourinho . Due gol in quattro presenze per lo spagnolo tra campionato, Europa League e coppa nazionale. Nelle ultime due settimane è rimasto fuori dai convocati per un problema fisico , ma è tornato ad allenarsi insieme a Osimhen e compagni: lo ha fatto in grande stile sfoggiando un nuovo taglio di capelli che ha fatto impazzire tutti.

Icardi e il commento social al nuovo look di Morata

In primis Mauro Icardi, compagno di reparto dell'ex Juve anche se ai box dallo scorso dicembre per la rottura del crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. Il rischio che la sua stagione sia finita è molto alto, anche se potrebbe tornare in campo per gli ultimi impegni di campionato. Nonostante ciò, continua a sostenere i suoi da fuori. Ma gli è rimasto difficile farlo per il nuovo look di Morata che in allenamento si è presentato con i capelli platinati. Nel post pubblicato su Instagram dallo spagnolo, l'ex Inter ha commentato con quattro faccine che guardano in alto, come disappunto ironico per la scelta del compagno. Nei commenti compaiono anche i messaggi dei connazionali Dani Olmo, Marcos Alonso e del compagno di squadra ed ex Fiorentina Lucas Torreira, che invece approvano la nuova tinta di Morata.