Icardi, operazione al ginocchio riuscita: i tempi di recupero

Operazione perfettamente riuscita per Mauro Icardi , attaccante del Galatasaray che rischia di aver chiuso anzitempo la sua stagione sportiva. Ricostruiti il legamento crociato anteriore e il menisco del ginocchio destro , andato ko in Europa League nel match contro il Tottenham di Ange Postecoglou . Da oggi inizia il percorso di riabilitazione.

Icardi, operazione riuscita: i tempi di recupero dell'ex Inter

Sui canali social ufficiali del Galatasaray arriva il primo sorriso di Mauro Icardi dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri. Il grave infortunio al ginocchio destro ha costretto l'ex centravanti dell'Inter ad operarsi, prima di iniziare il definitivo percorso riabilitativo, che avrà una durata di circa 4 mesi. Poi, sarà tempo di riatletizzazione sul campo, lavoro personalizzato e graduale rientro in gruppo. È possibile che la sua stagione sia già finita, ma l'argentino vorrebbe tornare in campo per gli ultimi impegni di campionato, così da riprendere confidenza con pallone e compagni in partite ufficiali.

Il comunicato ufficiale del Galatasaray

"Il nostro calciatore Mauro Icardi - si legge nella nota ufficiale del Galtasaray - è stato sottoposto a un intervento di successo all'ospedale Santorio Las Lomas di Buenos Aires. Auguriamo una pronta guarigione al nostro giocatore che sta iniziando il suo percorso di riabilitazione".