lunedì 12 gennaio 2026
Guler, che imbarazzo: prende a calci una bottiglia e scivola per terra. I social non perdonano

La finale della Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid è stata ricca di episodi: sul web diventa virale il video della gaffe del giovane talento turco
Real Madrid, Barcelona, Supercoppa

È successo di tutto nella finale di Supercoppa spagnola, chiusa con il trionfo per 3-2 del Barcellona su Real Madrid. Tra i tantissimi episodi avvenuti nel post-partita, tra i gesti di Mbappé e Cubarsì e la gaffe di Yamal, uno ha catturato l'attenzione dei tifosi, accadendo pochi secondi dopo il triplice fischio.

Guler, che imbarazzo: calcia una bottiglia e scivola a terra

Sull'ultimo controllo dei blaugrana, Guler prova ancora disperatamente a recuperare palla, ma non c'è più tempo: arriva il triplice fischio dell'arbitro e inizia la festa blaugrana. Il baby talento turco è una furia e viene pizzicato dai tifosi in un momento a dir poco imbarazzante. Dopo il fischio dell'arbitro corre verso una bottiglietta vicino a bordocampo, gli tira un calcio ma poi scivola e vola a terra. Il video è diventato presto virale sui social, che non sono stati clementi con Guler: tantissimi i meme, le ironie e i repost su questo momento particolare. Piove sul bagnato per i giocatore dei Blancos e specialmente per il talento turco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

