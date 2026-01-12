Guler, che imbarazzo: prende a calci una bottiglia e scivola per terra. I social non perdonano

Guler, che imbarazzo: calcia una bottiglia e scivola a terra

Sull'ultimo controllo dei blaugrana, Guler prova ancora disperatamente a recuperare palla, ma non c'è più tempo: arriva il triplice fischio dell'arbitro e inizia la festa blaugrana. Il baby talento turco è una furia e viene pizzicato dai tifosi in un momento a dir poco imbarazzante. Dopo il fischio dell'arbitro corre verso una bottiglietta vicino a bordocampo, gli tira un calcio ma poi scivola e vola a terra. Il video è diventato presto virale sui social, che non sono stati clementi con Guler: tantissimi i meme, le ironie e i repost su questo momento particolare. Piove sul bagnato per i giocatore dei Blancos e specialmente per il talento turco.