Aston Villa, poker al Liverpool e pass Champions staccato prima della finale di Europa League
L'Aston Villa strapazza il Liverpool nell'anticipo della trentasettesima e penultima giornata di Premier League e si qualifica con una giornata di anticipo alla prossima edizione della Champions League. Un gran ritorno che avrebbe potuto conquistare anche battendo il Friburgo in finale di Europa League mercoledì prossimo (ore 21). I Villans di Emery battono 4-2 i Reds di Slot e salgono momentaneamente a +7 sul Bournemouth, sesto, issandosi a +3 sugli odierni dirimpettai.
Doppiette di Watkins e Van Dijk, a bersaglio Rogers e McGinn
Al Villa Park partita ricca di gol ed emozioni. A sbloccarla, al 42', è Rogers su assist dell'ex Roma Digne. Il pareggio del Liverpool arriva al 52' con Van Dijk: colpo di testa vincente su invito su palla inattiva di Szoboszlai. Rogers veste poi in panni dell'assist man per permettere a Watkins di riportare avanti i suoi al 57' e al 73' firma la doppietta personale sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Le emozioni non sono finite perché al 91' McGinn piazza il mancino vincente su invito dello stesso Watkins ma, un minuto più tardi l'asse Szoboszlai-Van Dijk, produce un altro passaggio vincente e un'altra incornata risolutiva per il definitivo 4-2. Il Liverpool è quinto, staccato dall'Aston Villa, che può far festa prima di volare alla Vodafone Arena di Istanbul.