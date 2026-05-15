Aston Villa, poker al Liverpool e pass Champions staccato prima della finale di Europa League

Doppiette di Watkins e Van Dijk, a bersaglio Rogers e McGinn

Al Villa Park partita ricca di gol ed emozioni. A sbloccarla, al 42', è Rogers su assist dell'ex Roma Digne. Il pareggio del Liverpool arriva al 52' con Van Dijk: colpo di testa vincente su invito su palla inattiva di Szoboszlai. Rogers veste poi in panni dell'assist man per permettere a Watkins di riportare avanti i suoi al 57' e al 73' firma la doppietta personale sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Le emozioni non sono finite perché al 91' McGinn piazza il mancino vincente su invito dello stesso Watkins ma, un minuto più tardi l'asse Szoboszlai-Van Dijk, produce un altro passaggio vincente e un'altra incornata risolutiva per il definitivo 4-2. Il Liverpool è quinto, staccato dall'Aston Villa, che può far festa prima di volare alla Vodafone Arena di Istanbul.