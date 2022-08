Borussia Dortmund, Akanji verso l'addio immediato: "Il club ha altri piani"

Che il futuro anteriore di Manuel Akanji non sarebbe stato al Borussia Dortmund lo si era capito da tempo, almeno da quando il difensore svizzero aveva rifiutato l’ultimo rilancio del club giallonero per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023.

Ora, però, sembra quasi certo che neppure il futuro prossimo di Akanji sia nella Ruhr, se è vero che il direttore sportivo del Borussia, Sebastian Kehl , intervistato da 'Sky Sports Deutschland' nel corso del programma 'Sky90', ha pronunciato dichiarazioni che sembrano essere il preludio alla partenza immediata del difensore, destinata a concretizzarsi nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato: "Manuel è un ottimo giocatore e un bravo ragazzo, ma in base alle sue dichiarazioni e alla sua decisione anticipata di non rinnovare con noi abbiamo optato per altri piani” ha detto l’ex centrocampista dello stesso Borussia Dortmund .

Borussia, Akanji non sarà lasciato libero a parametro zero

“Credo che qualcosa accadrà nei prossimi giorni – ha aggiunto Kehl, riferendosi in generale al mercato del Borussia, ma anche al futuro di Akanji - Il fatto che il suo futuro sia ancora in discussione certamente non è la situazione ottimale, abbiamo tempo fino a giovedì, ma penso che tra martedì e mercoledì dovrà essere tutto chiaro o quasi perché per chiudere le trattative occorrono una visita medica e definire qualche altro dettaglio”. Parole quindi chiarissime quelle del dirigente del Borussia, che riflettono evidentemente la volontà del club di ottenere anche un modesto indennizzo dalla cessione di Akanji.

Il Leicester pensa ad Akanji

Lo svizzero, in forza ai gialloneri dal gennaio 2018 e a lungo nel mirino di diversi club italiani, l’ultimo dei quali l’Inter, sarebbe entrato nelle ultime ore nel mirino del Leicester a caccia dell’erede di Wesley Fofana ceduto al Chelsea. Resta però da vedere se le Foxes accetteranno le richiesta del Borussia che non sembra voler scendere sotto i 20 milioni per la cessione di Akanji.