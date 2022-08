"Akanji, niente Inter. Spunta il Leicester"

Il futuro di Manuel Akanji non sarà al Borussia Dortmund, ma il difensore svizzero non è ancora certo di cambiare maglia negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato.

Akanji e Borussia Dortmund verso la rottura A scadenza di contratto nel prossimo giugno con i gialloneri, Akanji è ormai ai ferri corti con il club della Ruhr dopo aver rifiutato più volte di rinnovare il proprio legame in scadenza nel giugno 2023 con il Borussia, società nella quale il classe ’95 milita dal 2018 e del quale è subito diventato un pilastro così come il giocatore di origini nigeriane lo è della nazionale svizzera con la quale disputerà il prossimo Mondiale in Qatar.

"Il Leicester pensa ad Akanji per sostituire Fofana" Seguito a lungo dall’Inter durante l’estate, non solo per l’eventuale sostituzione di Milan Skriniar, ma anche dal Milan, Akanji è entrato negli ultimi giorni anche nel mirino di alcuni club inglesi, su tutti il Leicester, che secondo il 'Daily Mail' ha individuato nel centrale del Dortmund il profilo giusto per sostituire Wesley Fofana, ceduto al Chelsea per la cifra record di quasi 90 milioni di euro.