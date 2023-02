Bundesliga, Union Berlino e Dortmund agganciano il Bayern. Schick non basta al Leverkusen

GERMANIA - -Trio in vetta alla Bundesliga dopo la 21ª giornata, che vede il Bayern appaiato in vetta da Union Berlino e Borussia Dortmund. Occasione persa dai capitolini, che dopo il ko dei bavaresi a Monchengladbach, affrontavano il fanalino di coda Schalke in casa e che però non sono andati oltre lo 0-0, fallendo il sorpasso. Ad approfittarne è stato il Dortmund, che, sulle ali del successo in Champions League con il Chelsea, ha concesso il bis, passeggiando 4-1 sull'altra squadra di Berlino, l'Hertha, con le reti di Adeyemi, Malen, Reus e Brandt a cavallo della rete di Tousart, che aveva momentaneamente accorciato le distanze. Nel terzo posticipo domenicale, successo a sorpresa del Mainz, che passa 3-2 a Leverkusen al termine di un match spettacolare, che vede sconfitta in rimonta la squadra di Xabi Alonso, nonostante il ritorno al gol dell'ex romanista Schick.